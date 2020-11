$!Mártires De León enaltece la bachata con su disco “Suena guitarra mía”

E laureado productor de bachata dominicano Mártires De León presenta su nueva producción “Suena guitarra mía”, un material que él mismo ha denominado como su disco más atrevido, ya que se trata de una compilación de 10 bachatas con arreglos instrumentales.

El también arreglista, autor y compositor, produjo este disco de donde se desprende “Añoranza bachatera”, primer sencillo de promoción del álbum compuesto por Mártires. Las restantes nueve canciones son una exquisita selección de grandes éxitos Latinoamericanos y anglosajones, ahora al estilo bachata

“Este es un álbum que vengo anidando desde hace mucho tiempo, porque me gusta la música instrumental del mundo, siempre que viajaba por esas grandes ciudades del mundo a donde fui con el grupo tocando, compraba música instrumental y siempre tenía la idea de que se podía hacer una bachata instrumental ya que uno va a muchos lugares y ponen música instrumental y siempre me preguntaba que porqué no había bachata sonando”, explicó el destacado músico.

“Suena guitarra mía”, es una nueva forma de expresión de este versátil artista de la guitarra. Diez canciones instrumentales que definen el comienzo de una nueva era en el género bachata.

“Es un álbum en donde he puesto lo vivido durante más de 30 años que llevo en el oficio de hacer bachata, tocar guitarra de bachata, crear, arreglar, componer y todas esas cosas. Y fui acumulando todas esas vivencias y las traje a este álbum combinado con la música que he escuchado instrumental. También en el estudio de grabación fui dándole forma al álbum a medida que iba al estudio u hacia las melodías guías con la guitarra”, resaltó.

En la discografia de Ramon Torres, Ramon Cordero, Luis Segura, José Manuel Calderon, Junior & Jorge, Monchy & Alexandra, Héctor Acosta, Alex Bueno, Yoskar Sarante, y muchos otros, están parte de los arreglos de Mártires.