“Me fui de Telemicro en buenos términos. Ahora me enfocaré”

El locutor que se hizo famoso en la radio local gracias a pegajosas frases como “Yo tú y... no me pierdo eso” y “A niveles admirables”, dice que llega a NY con humildad y a seguir dando su mejor versión, rasgos que sin duda captaron la atención de esta importante cadena internacional. “Desde el 2014 empezó el acercamiento con Univision. Ellos fueron al país a conocerme. En ese momento no se dieron las cosas, aunque seguimos en contacto. Fue desde hace ocho meses que se retomaron las conversaciones. En ese momento ni siquiera sabía que trabajaría con Francisca. Cuando me invitan a viajar para un demo es que me encuentro con ella por primera vez. Ese día pienso que fue una especie de prueba para ambos, ellos quería ver la química entre nosotros y quedaron locos. Les gustó mucho” recuerda.

Contrario a lo que se dijo en un principio en algunos medios, Brea ha decidido enfocarse en este nuevo reto. “Estoy en un proceso de adaptación y aprendizaje. Salí en muy buenos términos del Grupo Telemicro, por lo que dejé la ventana abierta para realizar una serie de trabajos especiales en el momento en el que me encuentre establecido en Nueva York. Por el momento no estaré viajando a la República Dominicana”, dice y confirma que no estará presente en los medios locales.

Sin temor

Para Brea sus compatriotas no han fracasado en NY. “Primero no veo fracaso en las personas que han venido, porque ellos lo intentaron. Eso demuestra grandeza. Segundo, lo único que he hecho en mi vida es radio. Uno no puede llenarse de temores por un cambio de ciudad, pues yo en un momento llegué de San Cristóbal y me decían que en la capital es diferente. A todo lo que uno hace hay que ponerle su toque, no podemos tratar de parecernos a nadie. Hay que respetar al público sin atropellar de ninguna manera el lenguaje. Creo que nosotros tenemos el potencial para aprender de las comunidades latinas e integrarnos”.

La voz le cambia cuando le toca reconocer que deja muchas cosas que ama. “Lo más difícil ha sido la separación de mi entorno. Tengo pocos amigos, pero los quiero bastante. Lloré muchísimo, como nunca antes. Es un nuevo inicio. Con mi pareja vamos a seguir, estaremos viajando para vernos, ella se encargará de mis negocios en el país. No ha sido nada fácil separarme de mi gente, soy muy apegado, pero no me veo tampoco viajando todas las semanas. Les he dicho que me tengo que enfocar y conocer mi entorno”, concluye Brea.