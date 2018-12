$!Mensaje de Kiara en Instragram habla del “final” y la oportunidad de crecer

Buenos días! . . A veces creemos que puede ser nuestro final o el final de algo, y solo es una oportunidad que Dios nos da para demostrarnos que todavía tenemos mucho para dar, que todavía queda lo mejor de nosotros. . . Ahí está la luz!

