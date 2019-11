$!Meyer de La Scala habla sobre acusaciones contra Domingo

En los próximos meses el francés Dominique Meyer estará dirigiendo simultáneamente dos de las más importantes compañías de ópera europeas: la Ópera Estatal de Viena y el Teatro La Scala en Milán para el cual ha sido designado como director general.

Sentado en una mesa redonda de cristal dentro de su nueva oficina en La Scala, Meyer consideró su transición de un teatro de repertorio público con 50 producciones al año a uno de los teatros de ópera y ballet más importantes del mundo en Milán, presentando 15 título de ópera al año.

Ambos teatros “tienen raíces profundas y tradiciones y creo que se tiene que considerar cada teatro como una persona, su historia y su personalidad”, dijo Meyer.

“Simplemente quiero que La Scala sea la primera compañía del mundo para la ópera italiana, una referencia”, dijo.

Aunque el mundo de la ópera en Estados Unidos se ha escandalizado por las acusaciones por acoso sexual contra la leyenda Plácido Domingo, que se dieron a conocer en dos reportajes de The Associated Press en agosto y septiembre, los teatros europeos han respaldado al astro español conservando todas sus fechas programadas.

Esto incluye sus funciones recientes en la compañía actual de Meyer, la Ópera Estatal de Viena, donde Domingo fue ovacionado, así como un concierto de 50 aniversario en La Scala el 15 de diciembre, que también coincide con el último día de trabajo del predecesor de Meyer.

Meyer, de 64 años, es el primer director de una compañía de ópera a ambos lados del Atlántico en hablar sobre las diferencias en la reacción entre Estados Unidos y Europa. Defendió la decisión de diversas compañías europeas de mantener la apretada agenda de Domingo, incluso a pesar de que la mayoría de las óperas estadounidenses cancelaron las presentaciones del astro.

“Realmente no admiro lo que está pasando en América. Cuando uno toma decisiones bajo la presión de la prensa ... en parte presión de la prensa y bajo presión de las redes sociales”, dijo a AP en una entrevista.

En Europa, por otra parte, “tengo la impresión de que vivimos en países donde hay leyes, reglas, policía, jueces, procesos”.

En la Ópera Estatal de Viena, dijo, los procedimientos para enfrentar el acoso sexual son claros, e involucran a un departamento legal, un psicólogo y procesos para presentar las denuncias. También hay una figura a cargo del trato equitativo, la no discriminación y el cumplimiento de normas.

Meyer dijo que recientemente despidió a un empleado de Viena, quien no era cantante, por acoso sexual, pero rechazó dar otros detalles.

En La Scala, dijo que aún le queda agilizar los procesos que se realizan, incluso a pesar de que sus propios procesos están claros.

“Primero, si tenemos un caso claro tenemos que tomar decisiones. En lo personal no quiero que algo malo pase a las óperas que tengo que dirigir. Eso es seguro”, dijo Meyer. “Por otra parte, para nosotros es muy difícil porque no somos jueces. No somos policías y en muchas ocasiones no tenemos situaciones muy claras”.

Dijo que los directores de los teatros deberían resistir la presión para mantener las fechas por los fas que “quieren revivir las emociones que tuvieron con ciertos cantantes”. Pero dijo que tampoco deberían caer ante la presión de cancelar fechas por reportes de medios.

Especialmente si las acusaciones se hacen en otro país o en otro teatro, debe haber ciertos fundamentos para justificar anular un contrato, dijo.

“Si tomo la decisión de despedir a un artista porque (algo) quizá ocurrió en otro lugar, yo tengo ... un contrato firmado. Él puede ir con un juez y decir ‘¿por qué canceló mi contrato el señor Meyer?’ él ganaría.

La Ópera de Los Angeles, donde Domingo fue director general desde 2003, está realizando una investigación sobre acusaciones de acoso sexual contra el astro. Tres de las nueve mujeres que acusaron al cantante de acoso y abuso de poder en el primer reportaje de AP dijeron que los incidentes ocurrieron en la organización de Los Angeles.

Aunque ha negado las acusaciones, Domingo renunció a LA Opera el 2 de octubre.

“No tengo posibilidades de saber qué fue lo que pasó en otro lugar”, dijo Meyer. “Si hay una queja en mi compañía lo primero es detener todo y trabajar con mi departamento legal para saber. Es una situación diferente. Si no tengo quejas en mi teatro, tengo que esperar para ver hasta que un juez diga qué fue lo que pasó”.

Meyer se sumó a muchos en el mundo de la ópera que han defendido a Domingo, incluyendo al cantante Andrea Bocelli, quien dijo que en más de 20 años de trabajar con él nunca recibió queja por un comportamiento inapropiado.

Domingo “se maneja de una manera muy correcta, quizá más que correcta”, dijo Meyer. “No creo que encuentren alguien en la Ópera Estatal de Viena que critique su comportamiento”.

Durante la entrevista Meyer dijo que la ópera necesita tomar seriamente el tema del acoso sexual insinuando que algunos “lo hacen parecer como si no fuera nada”. Pero al mismo tiempo el director, que ha trabajado por 30 años en algunas de las óperas más importantes de Europa, rechazó hablar sobre qué tan grave es el tema tras bambalinas en los escenarios más importantes del mundo.

“No creo que se deba corregir a la gente solo en un área particular en el mundo ¿Por qué debería ser diferente la ópera?”, dijo. “Pero ... no creo que sea peor”.