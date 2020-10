“Mi corazón te exalta” junta a las cantantes cristianas Edanne y Matty Martínez

La música cristiana continúa mostrando nuevos talentos. La canción “Mi corazón te exalta”, que interpreta Edanne junto a la también vocalista Matty Martínez, es una muestra de ello.

Nativa de La Romana, es una cantante y compositora que desde el pasado año promueve en los espacios cristianos y en las plataformas digitales una balada a través de la que alaban a Dios.

Edanne Abigaíl Mercedes Vásquez habló para Diario Libre y expresó que su aspiración es poder llevar su música a todo público.

“Estamos incursionando en la música desde noviembre pasado. En esta oportunidad vamos de la mano de una artista conocida que es Matty Martínez, a quien agradecemos su colaboración. El tema lo estrenamos en las plataformas digitales recientemente. Inspirara y llevar el mensaje de Dios es nuestro norte”, dijo.

Y añadió: “ 'Mi corazón te exalta' ha encontrado el apoyo, en principio de mi gente de La Romana y de cientos de personas que nos han hecho saber que le ha gustado. Estoy muy contenta por la respuesta que hemos tenido desde que comenzamos a promocionarnos. Esta canción formará parte de un disco el cual esperamos presentar más adelante”, reveló.

Edanne dijo estar comprometida con los valores familiares. Aunque respeta a los artistas que incursionan en la música, no así algunos mensajes.

“En República Dominicana hay mucho talento. Hemos escuchado mensajes controversiales y me pregunto a veces qué tipo de mensajes es que se está promoviendo. Sin embargo, en mi caso me he propuesto llevar un buen mensaje”, afirmó.

Rechazó que se explote la imagen de la mujer a través de algunas composiciones y en las redes sociales.

“Realmente me entristece mucho ver como explotan a la mujer. Ver cómo hacen uso de menores, es un poco triste esa situación. Pero siempre digo que el cambio comienza por uno. Cuando decide hacerlo, puede que no provoques eso de manera inmediata en una persona, pero lo importante es uno y aportar a ello”, expresó Edanne quien se graduó recientemente como psicóloga educativa.

En la pandemia

Como joven, ha vivido la ansiedad que ha padecido su generación a propósito del coronavirus. En principio estaba muy inquieta, pero las oraciones la ayudaron a ver la vida de una forma diferente.

Al reflexionar sobre el COVID-19, aseguró que la pandemia prácticamente unificó a todas las iglesias en las redes sociales.

“Hemos tenido que tomarlo con calma. Me siento muy orgullosa del pueblo cristiano porque vi un empoderamiento de las redes sociales, eso es algo que lo viví. La gente hizo muchos conciertos cristianos en vivo, me sentí muy contenta a pesar de que hemos perdido a muchas personas”, agregó.

Edanne Abigail Mercedes Vásquez es una joven cantautora nacida el 14 de noviembre del año 1999 en la ciudad de La Romana, República Dominicana.

Se graduó de Psicología Educativa en la Universidad Central del Este, donde además es la líder de adoración de uno de los ministerios evangelísticos más importantes de dicha Universidad, “Luminares para Cristo”.

La estudiante de piano y canto, es también líder en el área de Educación del Ministerio Juvenil de la Iglesia Evangélica Arca Cristo, de esta ciudad de La Romana.

Desde pequeña ha soñado con llevar el mensaje del evangelio de Jesucristo, a través del canto, a todas las naciones del mundo.

En ese mismo orden, lanzó su primer sencillo titulado “Lávame” el 1ro. de noviembre del año 2019 y recientemente lanzó su nueva canción “Mi corazón te exalta” con un feat con Matty Martínez.