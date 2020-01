$!José Luis Perales: “Mi música se hizo popular primero en América Latina que en mi país”

—En una entrevista reciente, José Luis Perales ponderó la canción “Ojalá que llueva café” de Juan Luis Guerra. ¿Por qué le gusta tanto? Así es. Me encanta siempre Juan Luis Guerra. Yo no conocía a Juan Luis Guerra, una tarde venía a Cuenca y escuché “Ojalá que llueva café en el campo/ que caiga un aguacero de yuca y té...” y paré a escucharlo y me pregunté quién es. Al día siguiente fui al Corte Ingles (tienda por departamentos en Madrid) a buscarla. No recordaba quien lo cantaba ni como se llama...pero al mes siguiente esa canción estaba rompiendo en España y lo celebré.

La verdad que es curioso porque cuando comencé hace 46 años mi música se hizo popular primero en América Latina antes que en mi país. Cuando presenté mi primer disco “Celos de mi guitarra”, en 1973, en Argentina logró un Disco de Oro mucho antes que España. Se me conoce en América antes que España. El público de América Latina ha sido fiel y a pesar de eso me he hecho el remolón, tardando mucho tiempo en volver porque tengo una gran vocación de escritor y con ello sacrifico las giras. Prefiero escribir, pero es verdad que he tenido un gran cariño por toda América porque me han acogido como si fuera en mis propias tierras.

Siempre es bueno que cuando llegas a un sitio la gente quiere que te quedes un poco más. Agradezco mucho al público de Santo Domingo el interés...la verdad que me lo decían y pensaron que diría que no, pero es algo que está pasando aquí en España. Hemos abierto uno concierto adicional en Madrid en el Palacio de los Deportes, y en el auditorio de Barcelona ya vamos por tres conciertos. Esto es fantástico, aunque naturalmente estaré más cansado porque no estaban previstos, estaré encantado y agradecido del interés de la gente por escucharme.

—¿Siente usted que el mundo está en decadencia?

Yo creo que todo es cíclico. Hay momentos en los que el mundo se vuelve un poco loco. Hay momentos en los que se da cuenta que es una locura lo que está haciendo y vuelve a la cordura... El mundo es así y siempre lo será. Lo que tenemos es que hacerlo mejor y eso depende de nosotros, debemos ser consiente que si estropeas el planeta lo daño, tenemos que ser concierte de que la solidaridad entre uno y otros es fundamental para la convivencia. Pero el mundo es así y hay que vivirlo, pero hacerlo mejor para el vecino del al lado. Así lo mejoraremos un poco.

—Usted, así como figuras como Joaquín Sabina, Fito Páez, Julio Iglesias han tomado la decisión de renunciar de la Sociedad General de Autores de España. ¿Por qué?

Le puedo decir que hemos tenido momentos maravillosos en la Sociedad de Autores y también otros en los no hemos entendido que van por mal camino. Yo me he marchado, pero no pensando en no volver, sino cuando todo mejoré porque en mi país es muy difícil encontrar otro que lo remplace. No descarto la idea de volver porque siempre fue siempre mi segunda casa. (La entidad atraviesa por cambios con los que muchos artistas no están de acuerdo).

—José Luis Perales es de esos artistas que siempre han recibido el reconocimiento de sus colegas. ¿Cómo se siente con esos aplausos de sus colegas?

No es vanidad, pero creo que es un respeto merecido porque yo siempre he tratado de respetar a toda la gente con la que me he cruzado. Con respeto a mis compañeros de la música he valorado mucho a la gente que ha hecho las cosas bien y también he tomado muchos ejemplos. A mí siempre me ha preocupado proyectar mis sentimiento a los demás, dar lo mejor que uno tiene.