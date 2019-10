$!Michael Miguel tras la alcaldía del Distrito Nacional

El animador de televisión Michel Miguel Holguin ha hecho público su interés por llegar a la alcaldía del Distrito Nacional.

A través de una fotografía compartida en su cuenta de Instagram el veterano comunicador dio a entender que participaría en las próximas elecciones.

El animador detalló que sería por País Posible, el partido por el que aspiraría. Desde hace un tiempo el comunicador tiene un movimiento social, donde a través del arte y charlas recorre barrios del país. Anteriormente se había negado a aceptar cargos.

“No soy político, soy activista social, no quiero ser diputado, senador, ni presidente, he tenido ofertas a la presidencia de la República, no me interesa” detalló Holguín en una entrevista reciente