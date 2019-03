$!Milagros Germán, Nashla Bogaert y Raymond Pozo en nuevo proyecto televisivo

View this post on Instagram

¡República Dominicana, a partir de hoy tu talento tiene jueces????! Ahh y por supuesto...presentador?? 5 personalidades que han demostrado a lo largo de su carrera que el talento lo traen inyectado en las venas y que estamos seguros se convertirán en los favoritos de tu semana??. A partir de hoy ellos hacen historia siendo parte de la Primera Temporada de #DominicanasGotTalent✨. #DominicanaTieneTalento #DGT