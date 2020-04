Milly Quezada habla sobre cómo su hermana está asumiendo la muerte de su esposo

Perder de forma abrupta a la persona con la que has compartido toda tu vida no es fácil para nadie, no nos preparamos para ese momento.

La cantante cristiana Jocelyn Arias ha tenido que experimentar en carne propia este sentimiento traducido en un inmenso dolor que le durará toda su vida. Ella perdió por el coronavirus COVID-19 a su esposo, el pastor y músico Fausto Arias.

La noticia fue confirmada por su cuñada la ‘Reina del merengue’, Milly Quezada, quien informó que el trompetista murió en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Englewood, de Nueva Jersey, donde estuvo internado durante más de una semana y que debido a que sufría de asma no pudo salir airoso de esta batalla.

“El pastor Fausto Arias falleció a las 7:04 de la noche. El COVID-19 le complicó su sistema renal y sus pulmones. Paz a sus restos”, declaró Milly Quezada, quien reveló que Fausto deja en la orfandad a sus hijos Isabel y Gabriel Arias y las nietas Hailey, Alía y Mikeyla.

A través de una reflexión y asomándose a su balcón en su casa de Nueva York, la cantante ha hablado de la situación que vive su hermana y su decisión de entrar en un retiro espiritual que la ayude a entender por qué sucedió este hecho.

"Por acá asomándome a darles mis más expresivas gracias a todos dentro y fuera de mi país por la solidaridad y el respeto profundo ante la tragedia que ha llegado a mi familia con la muerte del pastor y esposo de mi hermana Jocelyn, el reverendo Fausto Arias 1955-2020", inicia el mensaje de la artista en Instagram.

Continúa: "Dejamos a Dios obrar en la sanidad del alma para Jocelyn y su familia, y agradecemos a todos en general, por honrar el deseo de mi hermana de entrar en un espacio necesario de retiro espiritual que le permita acogerse a todo lo que Dios tiene para ella y su familia".

Aprovechó para agradecer las muestras de apoyo recibidas en el país y en el exterior, y de paso motivó a sus seguidores a continuar asilados para que se protejan del COVID-19.

Agradeciendo sus oraciones, respeto y comprensión los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Por favor, quédense en casa.

Está libre del virus

Jocelyn no tiene coronavirus. La propia artista lo aclaró a través de las redes sociales para desmentir los rumores.

"Les abro mi corazón para decirles que en este tiempo tan difícil para nuestra familia mi anhelo es poder estar con mis hijos y mi familia cercana. Pido que nos den este tiempo para lidiar y procesar nuestra nueva realidad. Necesitamos sanar, cuidarnos y levantarnos en la fuerza del Señor", escribió la cantante Jocelyn en Instagram.

"Gracias por sus mensajes de solidaridad y por llevarnos en sus oraciones. Por favor, siguen orando por nosotros. Ahora más que nunca lo necesitamos. Mi Fausto siempre será recordado y su legado jamás será olvidado! Lo amare por siempre", concluiyó la cantante cristiana

El amor y el sacrificio de Jocelyn

Joselyn Quezada, la hermana de Milly que se mantuvo por espacio de 15 años junto a ella en la orquesta Los Vecinos, salió de ésta porque Dios tocó su corazón y le dio dos hijos cuando ya los médicos le había diagnosticado que no podía concebir y por esa razón, ella y su esposo Fausto Arias habían adoptado un niño.

Como relata el libro Merengueros, Gabriel es el nombre del niño que juntos habían adoptado, pues ya se habían resignado a no tener hijos, porque así se lo habían manifestado los médicos.

Para 1990, año en que la orquesta Los Vecinos viajó exitosamente a Japón, siendo el primer grupo de merengue en lograr presentarse en esa importante plaza. Joselyn aprovechó un momento para hablar con su hermana de su retiro, porque quería conocer más sobre la parte espiritual.

Ella estaba entre dos aguas, pues no quería dejar sola a su hermana en la orquesta, pero sentía que Dios la estaba llamando a su iglesia. Un día de enero de 1993 el grupo estaba de gira en Puerto Rico y obedeciendo el mandato de Dios Joselyn aprovechó un receso y le comunicó a su hermana Milly que ya no podía continuar en la orquesta.

“Rocío”, “Vamos a hablar inglés”, “Quiero”, “En el primer lugar”, “Quién eres tú”, “Amanecí “llorando, entre otros merengues, fueron hecho éxitos en la voz de Jocelyn Quezada con Los Vecinos.

Quedó embarazada 15 años después.

Jocelyn y su esposo Fausto, quien fue su trombonista, fundaron dos iglesias, una en New Jersey y otra en Nueva York. Ella ha incursionado en la música cristiana y tiene 7 discos grabados.