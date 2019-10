$!Miriam Cruz: “La gente lo que quiere es escalar sin tener ningún tipo de sacrificio”

Miriam Cruz ha comenzado a celebrar sus treinta y cinco años con el aplauso del público. Hace pocos días comenzó a festejarlo con un concierto a casa llena en el anfiteatro Juan Lockward de Puerto Plata. Su carrera en la escena comenzó de las manos de Wilfrido Vargas y Belkis Concepción en Las Chicas del Can, una agrupación que desde su debut en 1982 revolucionó la escena al reunir a jóvenes que de inmediato conectaron con su generación. El éxito no solo lo lograron en el país, sino en importantes escenarios internacionales. En los treinta y cinco años de carrera, Miriam Cruz ha saboreado el éxito, pero también ha atravesado por momentos grises, sin embargo, esto jamás le quitó el impulso para continuar. “Estamos felices de celebrar este aniversario. Ha sido un gran viaje durante toda mi carrera. Son treinta y cinco años... y contando. Conociendo escenarios nuevos, recibiendo el aplauso. Con altas y bajas, pero firme en lo que me gusta hacer, lo que me apasiona que es el merengue. Gracias a Dios he estado acompañada de un gran equipo que ha estado a mi lado en todo este tiempo. La verdad que me siento muy afortunada”, reflexionó al revisar su trayectoria. En treinta y cinco años se producen muchos cambios en la música, sin embargo, la artista aseguró a DL que ha ido paso a paso con las nuevas tendencias, pero manteniendo la esencia del merengue que es el motor de su existencia en la música. “La industria ha ido en constantes cambios, pero hemos logrado mantener comunicación con una nueva generación y eso es una bendición. Permanecí en Las Chicas del Can durante diez años, posteriormente continuamos trabajando hasta que posteriormente comenzamos a trabajar de manera independiente”, comentó la intérprete de “La loba”, entre otros éxitos.

Trabajar doble

La más difícil para Miriam en su transito por la música ha sido el hecho de que por su condición de mujer el esfuerzo ha sido doble para conquistar al público y mantenerse vigente. “Uno tiene que demostrar que lo puede hacer, pero no te voy a negar que he tenido momentos de tristeza cuando algunas cosas no salen como uno quiere. Yo me he mantenido hasta el sol de hoy cantando con una carrera bonita que comenzó en Las Chicas del Can en donde obtuve una disciplina que marcó mi vida, porque lo aprendido es lo que me ha permitido llevarla”.

Vigencia

Una de las claves para mantener su vigencia en la música ha sido grabar merengue con arreglos modernos, pero sustentado en buenas letras. “No nos hemos detenido. Cada día nos convoca a continuar trabajando para seguir conectados a la gente. Las corrientes de ritmos nuevos han sido muy camaleónicas y con ello el merengue también y para tú poder conectar, tienes que ir innovado y hacer cosas que se parezcan al público de este tiempo. Como mujer he sido como la voz del sentimiento en muchas situaciones con las que las mujeres se identifican porque mi público en su mayoría es de mujeres”.

La sociedad

En sus espacios íntimos analiza cómo va la sociedad dominicana. “Es complicado, pero yo pienso que el mundo va al revés. La rapidez en la que estamos viviendo no nos permite pensar bien las cosas y desarrollarnos como se debe. Una sociedad hasta en cierto aspecto descompuesta porque los valores se han ido perdiendo, van quedando en un tercer plano. La gente lo que quiere es escalar sin tener ningún tipo de sacrificio, no ven que para que llegue el éxito hay que luchar para poder valorarla, porque las cosas fáciles se van. Entiendo que eso es lo que está pasando, hay muchas cosas que como sociedad no nos están haciendo bien”.

