Así es la nueva colección de Cardi B junto a Reebok

Cardi B se ha unido una vez más a Reebok para lanzar una colección de ropa y calzado. Se trata de una propuesta a la que ha bautizado bajo el nombre de “Let Me Be…In My World Nighttime”, en homenaje al dinamismo de la ciudad que la vio crecer: Nueva York.

La colección refleja la extrovertida personalidad de la rapera de origen dominicano: consta de una línea de cinco zapatillas deportivas en colores con terminaciones metálicas (negro, dorado, plateado y azul), así como una línea de ropa compuesta por ‘crop tops’, pantalones ajustados y oversize. También incluye una lujosa bata con el logo de la firma de Cardi B bordado en el pecho.

"La noche en mi ciudad natal de Nueva York es una experiencia tan hermosa y mágica, y estoy feliz de ver que esta magia cobra vida con mi última colección Reebok", afirma la artista en un comunicado. “Estas piezas son fáciles de usar de la calle al club y, al mismo tiempo, te permiten sentirte cómodo, seguro y único. Les prometo que se sentirán como la mejor versión de sí mismos cuando tengan estas piezas puestas", concluye.

La colección "Let Me Be ... In My World Nighttime" está disponible en sizes que van desde 2XS hasta 4XL y también cuenta con calzados en tallas para niños. Puede adquirirse a partir de hoy, 29 de diciembre, en la página web oficial de Reebok y en tiendas seleccionadas.