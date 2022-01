Very Peri: ideas para combinar el color del año

Very Peri es un color que estimula la creatividad y el ingenio. ( Fuente externa )

Con estas combinaciones te enamorarás del color del año, el Very Peri

Como cada año, la empresa Pantone predice cuál será el color que triunfará durante los próximos meses y que, por lo tanto, será tendencia y lo veremos por todos lados. Very Peri se trata de una mezcla nueva y compleja de una tonalidad azul fusionada con un rojo violáceo, que combina la fidelidad y la constancia del azul con la energía y la emoción del rojo.

Combínalo con rojo en su esencia más pura

Así de bonito queda con azul

Pantone Color of the Year es el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra cultura a nivel mundial y expresa la respuesta a lo que la gente busca en este color. Vivimos tiempos de transformación Pantone 17-3938 Very Peri es un símbolo del espíritu de nuestra era global actual y de la transición que estamos viviendo hoy en día.

Lo amarás mezclado con amarillo

Este color transmite cercanía y confianza así que si tienes alguna actividad como fiestas de cumpleaños para niños este será un excelente apuesta. En un total look o combinado con el amarillo.

Pruébalo con tonos pasteles

No es complicado combinarlo, si eres de las que le huyes a los colores pasteles, prueba usando algún accesorio, maquillaje o complementos para que estés en tendencia.

Junto al rosa lucirás más jovial

Combinación impecable con blanco o crema

Apuesta ganadora con verde

Combinado con el verde crearás un look que grita innovación, transformación y apertura a los cambios. Si eres una profesional de la arquitectura, diseño o publicidad está combinación es para ti.

Intensifica el color

Lady Gaga, como toda una reina, lo lleva en la versión más intensa del color.