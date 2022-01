Lissandra Blanco: "El cabello afro ha sido un punto a favor para las modelos dominicanas"

Las modelos dominicanas están conquistando las pasarelas internacionales. Y entre ellas, una de las más prometedoras en la actualidad es Lissandra Blanco (@lissandrablanco), una chica de Monseñor Nouel que desde niña soñó con ser modelo.

A pesar de que mientras crecía muchas personas le decían que podía dedicarse al modelaje, Lissandra primero se inclinó por el mundo de los deportes llegando a practicar béisbol, voleibol y basquetbol, este último aún lo práctica en un equipo de su ciudad natal.

En una conversación con Diario Libre, la modelo que debutó en Italia en la Casa Prada y que ha desfilado para las mejores marcas del mundo, entre ellas Chanel, Valentino, Hermès, Loewe y Missoni, compartió un poco más de su vida y sus gustos.

Lissandra Blanco (Pedro Bazil )

¿Quién es Lissandra Blanco?

Yo soy una chica de pueblo que ha luchado por sus sueños y a base de sacrificios, lucha, persistencia y sobre todo disciplina ha logrado conseguir sus sueños: convertirse en una modelo internacional.

¿Soñabas con ser modelo?

De pequeña siempre veía los concursos de belleza, pero nunca pensé que iba a llegar a ser este tipo de modelo, porque nosotros como dominicanos crecemos viendo Miss Universo y concursos así, pero sí soñé en ser modelo.

¿Qué anécdotas de la infancia recuerdas relacionadas con el modelaje?

Por mi tamaño siempre las personas me han dicho: “Ella funciona para modelo”. Recuerdo que cuando tenía algunos seis años participé en una pequeña promoción de un primo en la escuela, en la cual yo modelé unas pijamas y esa fue mi primera experiencia como modelo. Me sentí maravillosa, fue un momento único, desde los nervios y todo ese placer que uno siente mientras uno va desfilando ante el público.

¿Cómo empiezas a practicar deporte? ¿Cuáles te gustan?

Siempre he sido fanática del deporte, pero el que más me gusta es el basquetbol. Un día estaba viendo unos partidos de básquet y anunciaron que iban hacer una liga femenina en mi pueblo y desde los 14 años hasta la actualidad soy participante de un grupo, en centro. Lo he tenido que dejar cuando debo salir del país, pero siempre lo retomo. Me encanta esa adrenalina que uno siente al jugar basquetbol.

¿Quiénes te han inspirado a lo largo de tu carrera?

Además de las modelos dominicanas, me encantan las grandes modelos internacionales que resaltan en las pasarelas con su bello porte y su caminar cuando llevan la ropa. Su estilo único es algo que me inspiró bastante. Tengo una lista gigante, tanto de dominicanas como extranjeras, que me encantan.

¿Cuál ha sido el momento más importante en tu carrera?

Fue cuando modelé por primera vez para Prada, que fue con el desfile que debuté en exclusiva. Mi primera pasarela internacional.

¿Cuál ha sido el momento o la situación más difícil que has enfrentado?

Lo más difícil para mí ha sido mantener el estilo de vida que debe tener una modelo, la vida sana, hacer mucho ejercicio, tener tu cuerpo impecable. Todavía es la hora que lucho contra eso, pero venceremos. (risas)

¿Con qué estilo de cabello prefieren verte las casas de moda para llevar sus prendas?

Cada diseñador es diferente, pero usualmente llevo más el cabello afro. Uso todos los estilos, desde el cabello lacio, recogido, pero uso más el cabello afro. Como sabemos, en Europa y otros países las chicas tienen el cabello diferente. Entonces, nosotras las dominicanas venimos con otro estilo, otro color, otro cabello, otra personalidad y eso ha sido un punto a favor para las dominicanas.

¿Qué le dirías a una joven dominicana que aspira a ser modelo?

Le diría que luche cada día por este sueño. Que sea persistente, que toque mil puertas y sobre todo que nunca se rinda porque tal vez no es ahora, tal vez no es mañana, pero si somos persistentes y trabajamos por algo, va a llegar.

Hablemos de firmas Con la que más has disfrutado trabajar: Con Valentino, es increíble la vibra que uno siente ahí. Todo es súper divertido, alegre, y los diseñadores son súper simpáticos.

La que te gustaría desfilar que aún no lo has hecho: Versace

La firma que más te gusta su estilo: Louis Vuitton.

Pasarela más impórtate hasta la fecha: su debut con Prada