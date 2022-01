La nueva cartera Louis Vuitton de La Insuperable, valorada en 139 mil pesos

Los exponentes urbanos se han caracterizado por no limitarse cuando de complacer sus costosos gustos se trata. El ejemplo más reciente de ello es el de La Insuperable, quien hizo uso de sus redes sociales para presumir su nueva cartera Louis Vuitton, valorada nada más y nada menos que en RD$139,000.

“Un detallito, feliz. Un caprichito para ir al supermercado, bajar al colmado, de vez en cuando ir a cenar por ahí… una cosita leve. Me salía”, comentó la exponente urbana en una historia colgada en su cuenta de Instagram mientras mostraba su nueva adquisición.

Para no dejar espacio a las dudas, la intérprete de temas como “Mastica y traga” y “Tengo derecho” mostró la factura de compra a sus seguidores en la que se detalla la cantidad exacta que pagó por la cartera: RD$139,000. “Deja ver porque si tú no enseñas la factura, tú no estás en na’”, dijo.

Varias páginas locales de entretenimiento compartieron el video en el que no se hicieron esperar las reacciones. “Cuánta carencia de humildad hay en esta sociedad”, “Lo que es la vanidad, porque hay que decir la verdad, de bonita no tienen nada esas carteras”, “El que es ‘chopo’ se delata solito. Nunca verás a JLo, Kate Middleton, Kylie Jenner ni a ningún rico de cuna mostrando el precio de nada de marca que se haya comprado”, son algunos de los comentarios que han dejado usuarios de la red social en la publicación.