Cinco tips para sacarle provecho a las rebajas

Comenzó la temporada de rebajas y, aunque posiblemente aún no te has recuperado de las compras de navidad, quieres aprovechar los descuentos. Si dijiste que sí, toma nota de estos tips que propone Marisol Almonte, asesora de imagen y creadora del blog @liderandocontacones, para que tus compras sean realmente inteligentes y no se conviertan en un dolor de cabeza.

1. Haz una lista de todo lo que quieres comprar

En esa lista puedes poner todas esas cosas que llevas tiempo deseando y por el precio no has podido comprar; por ejemplo un buen bolso o zapatos para trabajar son una buena inversión y vale la pena aprovechar los descuentos en estos casos.

2. Reduce la primera lista a una segunda con lo que realmente necesitas comprar

No es lo mismo querer a necesitar. Por ejemplo: si quieres un bolso rojo y ya tienes uno de otro color, pero te hacen falta unos zapatos para trabajar, ese debe ser tu enfoque porque le sacarás mayor provecho, así vas reduciendo la lista.

3. Asegúrate de comprar lo que realmente vas a usar

Es importante que vaya con tu estilo y sobre todo con tu tipo de cuerpo. No compres por comprar, que esté en oferta no quiere decir que lo tengas que llevar. Recuerda: Lo barato, si no lo usas, es caro.

4. Mídete todo antes de comprarlo

Medirse la ropa y revisarla de arriba abajo es esencial para cuidar tu dinero, mucha de la ropa que está en rebajas puede venir con defectos de fábrica. Créeme, me ha pasado, como desgaste en el tejido o simplemente de tanto medírsela terminan manchadas, descosidas o rotas.

5. Aprovecha para comprar básicos

Es un buen momento para comprar esos imprescindibles del armario, una camisa blanca, un vestido negro, jeans, blazer, unos tenis blancos... siempre te resolverán la vida cuando no sepas qué usar.

Por último, y no menos importante, define un presupuesto para estos fines, y en la medida de lo posible paga en efectivo o tarjeta de débito, esto te ayudará a gastar justo lo necesario.

Leer más Cinco tips para hacer múltiples combinaciones con tu ropa