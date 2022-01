‘Manufactures’, el libro en el que Louis Vuitton plasma la esencia de sus talleres y artesanos

El próximo primero de febrero, la editorial Assouline publicará ‘Louis Vuitton Manufactures’, un exclusivo libro que muestra los talleres de Louis Vuitton y los artesanos que crean las excepcionales piezas de la casa de lujo.

“Louis Vuitton fomenta la idea de que un taller puede ser un lugar de realización e individualidad. Un lugar donde el savoir-faire puede ser aprendido, respetado, y transmitido por los artesanos que habitualmente desafían la imagen de un tradicional taller”, señalan en un comunicado.

En busca de la excelencia artesanal, los talleres de Louis Vuitton se extienden a lo largo y ancho de Francia y más allá, desde Ginebra (Suiza), hasta Fiesso d'Artico (Italia) e incluso Texas (Estados Unidos). Los sitios de interés histórico o de extraordinaria belleza natural a menudo tienen un taller de Louis Vuitton cerca: en Normandía, la fortaleza rodeada por el mar del Mont Saint Michel se puede ver desde el taller en Ducey, y en Beaulieu-sur-Layon, nuestras instalaciones inundadas de luz prometen un bajo impacto ambiental.

Con fotografías exclusivas, el libro muestra las extraordinarias ubicaciones y edificios de los talleres de Louis Vuitton, así como a los igualmente extraordinarios artesanos que expresan su talento a través de las creaciones de la maison (baúles, bolsas, perfumes, relojes, zapatos, alta joyería y confecciones de ropa), mientras lleva las tradicionales técnicas y el savoir-faire en el vigésimo primer siglo. Es a estos talleres y a las inspiradoras personas que trabajan allí que va dedicado este libro, según cuentan.

El autor, historiador y periodista Nicholas Foulkes, es un editor que ha colaborado en editoriales como Vanity Fair, Financial Times How to Spend It y The Rake Magazine, al igual que en la editora de lujo de British GQ. Mejor conocido por su trilogía de historias británicas del siglo XIX, “Last of the Dandies”, “Dancing into Battle” y “Gentlemen and Blackguards”, ha publicado alrededor de treinta libros sobre la historia, el arte y el estilo.

El libro saldrá a la venta en dos presentaciones: una versión clásica, compuesto por 400 páginas y más de 350 ilustraciones, y una versión de coleccionista, una edición limitada de 500 ejemplares presentados en una caja de madera de álamo. El primero estará disponible tanto en inglés como en francés, mientras que la edición limitada solo se comercializará en francés, exclusivamente en las tiendas Louis Vuitton y la página web de la firma.