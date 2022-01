Los bolsos que no deben faltar en tu armario esta temporada

El poder de un bolso nunca debe ser subestimado: si sabes escoger el ideal, podrías pasar de un look simple a uno tan a la altura de cualquier influencer de las que vemos en las redes sociales. Esa es la razón por la que no importa qué tantos tengas en tu clóset, siempre es buena idea agrandar la colección, y si lo haces acorde a las tendencias de la temporada, ¡mucho mejor! Si estás de acuerdo con nosotros, aquí te listamos siete estilos de carteras que predominarán este 2022.

1. Mini carteras

Los bolsos mini estuvieron muy en tendencia la temporada pasada y seguirán estándolo este año. Bella Hadid, Kendall Jenner o Priyanka Chopra son algunas de las celebrities que han lucido el modelo ‘Le chiquito mini’ de Jacquemus dejándonos claro que una cartera pequeña es el complemento perfecto para un atuendo elegante. Si todavía no tienes una ‘mini bag’ en tu clóset, ya es tiempo de que la adquieres.

2. Estilo Jackie

Jackie Kennedy ha sido una de las primeras damas con más estilo en la historia de Estados Unidos. Uno de sus accesorios favoritos, con los que siempre se le fotografiaba, era su bolso G1244, de Gucci. La cartera se caracterizaba por tener un diseño unisex con forma curveada y cierre de herraje dorado.

Dado que la bolsa alcanzó fama gracias a Kennedy, con el tiempo Gucci empezó a llamarla ‘The Jackie’ en su honor. Hoy en día, en el mercado se encuentran una gran variedad de carteras en este estilo, que promete arrasar este año.

3. En crochet

Los vestidos midi y zapatos de cuña están a la orden del día, y qué mejor complemento que un bolso en crochet. Si bien es cierto que este tejido es el protagonista de la temporada estival, como en República Dominicana siempre es verano, un bolso en crochet es perfecto para agregar este toque bohemio a cualquier look de día.

4. 'Moon bags'

En 2019, la cartera tipo moon hizo su entrada triunfal de la mano de Staud e iconos de moda como Kendall Jenner, quien le dio visibilidad. Sin embargo, este año este estilo de cartera regresa renovada, en una versión de asa corta y menos rígida que la de aquel entonces. Lo que caracteriza a las ‘moon bags’ (y por eso su nombre) es su forma redonda que recuerda a la luna.

5. Bolsos con cadena

No solo estamos hablando de los crossbodies, sino también de los bolsos de diferentes estilos y tamaños que además del asa incluyen cadenas decorativas. Seguro los has visto en las tiendas, y no es para menos, pues se trata de una tendencia que predominó a finales del 2021 y que seguiremos usando este 2022.

6. ‘Buckets’

Las carteras ‘buckets’ o tipo cesto son de las más arriesgadas de la lista, pues en lugar de tener un diseño horizontal, se distinguen por su silueta vertical. Las hemos visto antes, pero ahora se llevarán un poco más alargadas para que el poco espacio no sea un problema. Estos bolsos son ideales para añadir un toque diferente a cualquier atuendo.

7. ‘Tote bags’

Si eres de las que les encanta llevar muchísimas cosas en su cartera, estás de suerte, porque los ‘tote bags’ también prometen dominar la escena este 2022. Estos diseños son perfectos para las que llevan un estilo de vida activo, porque cuentan con el tamaño ideal para cargar de todo en ellos sin dejar de lucir bien. Louis Vuitton y Dior son de las firmas de lujo que proponen diseños súper elegantes, aunque puedes encontrar este estilo de cartera en un sinfín de tiendas.