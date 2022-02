Estas son las exposiciones de moda que debes visitar en 2022

Ya tienes la excusa perfecta para viajar. Si realmente privas en fashionista, estas son las trece exposiciones que no te puedes perder y debes incluir en tu calendario fashion de 2022. Saca tu agenda y planifica cuándo y dónde será tu próxima cita.

Balenciaga. La elegancia del sombrero

Además de la exposición permanente del legendario diseñador vasco, hasta el 8 de mayo se podrá disfrutar, en el Museo Cristóbal Balenciaga de Guetaria, ciudad de origen del modista, la muestra La elegancia del sombrero, creada por el Museo Cristóbal Balenciaga y el Museu del Disseny de Barcelona. En ella encontraremos una muestra de 87 sombreros y tocados fruto de la obra del couturier confeccionados en los talleres de alta costura de París y Madrid entre los años 30 y hasta 1968. .

Lugar: Museo Cristóbal Balenciaga

Fechas: Hasta el 8 de mayo

Yves Saint Laurent aux Musées

Coincidiendo con el 60 aniversario del primer desfile de Yves Saint Laurent, la ciudad de París acoge un ambicioso proyecto con el que se busca homenajear la figura de uno de los modistas clave del siglo XX. Un total de seis museos parisinos se han unido en la exposición Yves Saint Laurent aux Musées, una retrospectiva organizada por la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent y comisariada por Mouna Mekouar.

Lugar: Centro Pompidou, Museo de Arte Moderno de París, Museo del Louvre, Museo de Orsay, Museo Nacional Picasso-París y Museo Yves Saint Laurent de París

Fechas: hasta el 15 de mayo (en el museo homónimo del diseñador se prolongará hasta el 18 de septiembre)

Picasso y Chanel en el Museo Thyssen

Picasso y Chanel es el título de esta exposición que ahondará en la estrecha relación de la moda y el arte, esta vez centrada en la relación de los dos artistas. El pintor y la diseñadora se conocieron en 1917 y colaboraron juntos en algunas ocasiones, primero de la mano de Jean Cocteau en Antígona y después para el ballet ruso de Serguéi Diághilev Le Train Bleu. La exhibición se dividirá en cuatro partes ordenadas cronológicamente y situadas entre la década de 1915 y 1925.

Lugar: Museo Thyssen (Madrid)

Fechas: del 11 de octubre de 2022 al 15 de enero de 2023

In America: A lexicon of fashion

Si tienes la suerte de viajar a Nueva York no te puedes perder la exposición anual que organiza el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. La muestra actual, In America: A lexicon of fashion, es la primera parte de una exposición doble que se completará a partir del 7 de mayo con In American: An Anthology of fashion, siendo también la temática de la gala MET de 2022. En la imagen, un diseño de Prabal Gurung perteneciente a la colección primavera/verano 2020 donde se puede leer Who gets to be american? Se podrá visitar hasta el 5 de septiembre de este año.

Lugar: MET Museum (Nueva York)

Fechas: del 7 de mayo al 5 de septiembre de 2022

“Alaïa antes de Alaïa”

La Fundación Azzedine Alaïa ofrece “Alaïa antes de Alaïa”. En ese momento, no hice colecciones, cosía para los clientes”, explicó el diseñador Azzedine Alaïa. A través de documentos de archivo, fotografías y dibujos, la mayoría presentados por primera vez, la exposición analiza los años de aprendizaje que separaron al joven modisto en ciernes a punto de partir de Túnez hacia París en los años 50, hasta el estallido del fenómeno Alaïa en la madrugada de los años 80: vestidos y creaciones desde sus inicios, una elección de modelos que reveló al público más que un estilo, una obra fundacional de finales de los años 70 en diálogo con la indumentaria atemporal.

Lugar: Fondation Azzedine Alaïa de París

Fechas: hasta el 24 de octubre

“Una historia de la moda. Coleccionar, exponer en el Palais Galliera”

Es la primera exposición de la colección del Museo de la Moda de la ciudad de París, que traza un recorrido cronológico con más de 300 piezas para explicar al visitante la evolución de la vestimenta desde el siglo XVIII a nuestros días, las cuales cambiarán hasta la clausura en junio de 2022.

Este curso, tanto cronológico como temático, ofrece una historia de la moda, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, destacando las especificidades del período: desde los estampados del siglo XIX hasta los vestidos de cóctel de los años 50, la riqueza de materiales y decoraciones de los años 20 hasta el minimalismo de Diseñadores belgas y japoneses de los años 80.

Lugar: Museo de la Moda de la Ciudad de París

Fechas: hasta el 26 de junio de 2022

Retrospectiva de Gianni Versace

Descrito por el Groninger Museum como “uno de los couturiers más influyentes”, este centro neerlandés plantea una exposición retrospectiva de Gianni Versace. La muestra será “colorida, atrevida y emocional” y rendirá tributo al diseñador italiano a través de diseños icónicos, mostrando prendas, accesorios, bocetos, telas, diseños de interiores y grabaciones de desfiles legendarios de su mayor época de gloria, entre 1989 y 1997. Comisariada por los expertos en Versace Karl von der Ahé y Saskia Lubnow, la exhibición pondrá en el foco en cómo Versace vinculó moda con fotografía, música y diseño gráfico en sus desfiles y sus campañas publicitarias.

Lugar: Groningen Museum (Países Bajos)

Fechas: del 2 de diciembre de 2022 al 7 de mayo de 2023

African Fashion

En la agenda cultural del museo británico se encuentra esta ambiciosa exposición cuyo objetivo es celebrar la creatividad sin límites y el impacto de los creativos de moda de origen africano. Más de 250 objetos de moda de mediados de siglo XX hasta hoy vendrán acompañados de imágenes y textiles de la colección del Victoria & Albert. La muestra explorará cómo la música y las artes visuales han sido elementos clave en el renacimiento cultural de África, además de poner el foco en una nueva generación de diseñadores, colectivos, estilistas y fotógrafos de moda que están ayudando a modelar el panorama actual y reescribir su propia historia.

Lugar: Victoria & Albert Museum (Londres)

Fechas: del 11 de junio de 2022 al 16 de abril de 2023

“Van Cleef & Arpels, alta costura de inspiración”

Cada temporada, durante la semana de la alta costura, las casas de alta joyería presentan su nueva colección pero en ocasiones algunas optan por el formato exposición como es el caso de Van Cleef & Arpels, alta costura de inspiración. Esta exposición vuelve sobre los vínculos creativos tejidos por esta casa con el mundo de la alta costura a lo largo del siglo XX. Se descubrirán 42 piezas históricas, incluidas 9 presentadas por primera vez en París: broches, frentes de corpiños, peinetas y otra creación inventada en 1933, la Minaudière, el neceser que se ha convertido en un imprescindible para las mujeres elegantes. gracias a sus múltiples compartimentos y accesorios integrados.

Lugar: Galería de la herencia de Van Cleef & Arpels Boutique, París

Fechas: hasta el 15 de abril

Love brings Love

Este plan que encontrarás en el corazón de París celebra a Alber Elbaz en un formato sin precedentes que recreará el desfile colaborativo que sirvió de tributo al diseñador el pasado 5 de octubre de 2021. Tras el fallecimiento de Elbaz, AZ Factory, la start-up de moda que fundó, organizó un espectáculo en el que invitó a 46 casas y diseñadores a participar creando looks inspirados por este hombre y su prolífico legado. Esta muestra recreará el show para sumergir a los visitantes en una experiencia de pasarela completa, reproduciendo los efectos, la música e incluso las luces de aquel momento único en la moda.

Lugar: Palais Galliera (París)

Fechas: del 5 de marzo al 10 de julio de 2022

Fashionising Masculinities: The Art of Menswear

Esta será la mayor exposición de moda que dedique el Victoria & Albert al poder y diversidad del atuendo masculino. El centro hace un recorrido histórico por la extravagancia de las cortes europeas, pasando por la elegancia discreta de la sastrería y la vitalidad que define el panorama de la moda actual. La exposición pondrá en conversación tesoros del museo, como pinturas del Renacimiento y fotografías icónicas, con looks contemporáneos de diseñadores legendarios y diseñadores que están despuntando, como Harris Reed. En un momento clave para la moda masculina y el debate en cuestiones de género, la muestra ahondará en cómo diseñadores, sastres y artistas han construido la idea de masculinidad.

Lugar: Victoria & Albert Museum (Londres)

Fechas: del 19 de marzo al 6 de noviembre de 2022

Cine y moda

Hubert de Givenchy vistiendo a Audrey para la gran pantalla, Jacques Fath a Moira Shearer para Las zapatillas rojas, Yves Saint Laurent para Belle de Jour… Si hay una frontera difícil de discernir, esa es la que integran las relaciones simbióticas entre el cine y la moda. Este vínculo tan estrecho es precisamente el hilo conductor de la próxima exposición de moda que podremos ver en el centro Caixaforum de Madrid. Además, con un director artístico y co-comisario de excepción: pocas figuras como Jean Paul Gaultier podrían aportar una mirada tan particular a los contextos de creación, tanto de los vestidos como de las películas, que integran el séptimo arte. En colaboración con la Cinémathèque Française, CaixaForum reúne un abanico heterogéneo de piezas de indumentaria, carteles, fotografías y fragmentos de película que ayudan a profundizar en el enfoque sociológico de la muestra, abordando temas como la emancipación, especialmente de la mujer.

Lugar: Caixaforum (Madrid)

Fechas: hasta el 5 de junio de 2022

Guo Pei: Couture to Fantasy

Para la posteridad quedará aquel vestido amarillo que lució Rihanna en la Met Gala de 2015, alineada con la exposición del centro cuya temática se enfocó en China. Su autora, Guo Pei, es uno de los mayores exponentes de la moda china en el panorama internacional: a través de sus lujosos bordados y de su exquisita artesanía, la creadora elabora una Alta Costura que ahora protagoniza la primera retrospectiva que se hace sobre su trabajo. La exposición monográfica incluye más de 80 diseños de los últimos veinte años, también con creaciones que nunca se han visto en público. “Como creadora y artista, no existe mayor honor o privilegio que compartir mi creatividad con una audiencia todavía mayor”, confiesa la diseñadora.

Lugar: Legion of Honor Museum (San Francisco)

Fechas: del 16 de abril al 5 de septiembre de 2022

