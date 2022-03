Moderna con un toque clásico, así es la nueva colección de Silvia Tcherassi

La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi presentó su nueva colección ready to wear primavera-verano 2022 en suelo dominicano. Se trata de una colorida propuesta de prendas ideales para las altas temperaturas que se avecinan, llena de inspiración postmodernismo.

Tal y como explican en un comunicado, la colección surgió cuando Silvia estaba buscando una nueva locación para sus oficinas centrales y su estudio en Miami. Encontró un espacio en un segundo piso de un edificio de oficinas en Coral Gables que le llamó la atención por la volumetría geométrica del exterior contrastada por paredes de mosaicos en degradé y columnas flotantes en el lobby que le daban un efecto casi teatral, por eso no fue una sorpresa cuando se enteró que el edificio había sido diseñado por Morris Lapidus a finales de los 60.

Su primera aproximación a estos elementos fue de pequeña, cuando pasaba vacaciones con su familia en el Hotel Di Lido de South Beach, otro de sus grandes proyectos al lado del Fontainebleau y el Eden Roc. Tcherassi se sintió tan identificada que no dudó que era el lugar perfecto.

Ratificando que el creador solo tiene que mirar a su entorno para buscar inspiración, dos años después, en este espacio fue concebida y desarrollada esta colección que retoma algunos elementos que caracterizaron a este pionero del post modernismo y el responsable del movimiento MiMo (Miami Modernism).

Las piezas presentadas muestran siluetas modernas, pero con elementos clásicos, destacándose piezas con cutouts y hombros al descubierto. La paleta de color sorprende con mezclas inesperadas que salieron de combinar los diferentes colores de los vidrios de las lámparas colgantes que diseñó Lapidus. Algunos de los estampados buscan replicar los waves con que el arquitecto coronaba sus edificios.

En cuanto a las prendas y accesorios, están llenos de intricados detalles confirmando lo que dijo Lapidus: “Too much is never enough” (Demasiado nunca es suficiente).