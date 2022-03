El sexy look de Rihanna para asistir a la Semana de la Moda de París

La cantante fue invitada al desfile de Dior y a su llegada no pasó desapercibida

¿Alguna vez has visto una embarazada tan sexy y a la vanguardia como Rihanna? Probablemente no. Desde que se hizo público que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo junto al rapero A$AP Rocky, la cantante impacta dondequiera que va por sus llamativos estilismos con los que demuestra que estar en cinta no es excusa para vestir aburrido.

El último look del que todos hablan es del que escogió para asistir a la Semana de la Moda de París. La cantante fue invitada al desfile otoño-invierno 2022/2023 de Dior y a su llegada no pasó desapercibida: lució un vestido de plumetti que dejaba a la vista un conjunto lencero. Completó con unas botas en charol y un abrigo largo, otro en negro.

El pasado lunes, la fundadora de Fenty Beauty también acudió al desfile de la marca Off-White. Para la ocasión llevó un minivestido color coral combinado con un abrigo de piel de oveja a juego. Complementó con zapatillas atadas hasta las rodillas, un minibolso y cadenas en capa.

Rihanna y A$AP Rocky revelaron que estaban en la dulce espera posando para una sesión de fotos en su ciudad natal, Harlem, en New York. Según fuentes cercanas de la pareja, se encuentran muy felices con este embarazo ya que ambos siempre han querido ser padres y se encuentran muy comprometidos disfrutando de este momento como pareja.