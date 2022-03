Víctor, el de las ocurrencias, protagonizará campaña de Adidas en TikTok

El creador de contenido Víctor Manuel Baujour, quien se dio a conocer en las redes sociales por sus jocosas publicaciones en la cuenta @lasocurrenciasdevictor, está viviendo uno de los mejores momentos más felices de su carrera y es que fue escogido por la empresa multinacional alemana Adidas para encabezar una campaña publicitaria en la popular plataforma TikTok.

El joven dominicano de 22 años aseguró que, al recibir la noticia, no podía creer que una marca tan importante lo haya escogido como figura para promover sus productos en América Latina. “Me sorprendió que una marca tan grande y conocida a nivel internacional se haya fijado en mí. Me quedé en shock, es que no lo podía creer”, refirió en un comunicado de prensa.

A pesar de que Víctor y su comunidad son de habla hispana, la campaña será dirigida totalmente en inglés, lo que representa un mayor reto para el influencer criollo.

Dijo sentirse feliz de que Adidas haya puesto los ojos en su perfil por entender que esto le dará la oportunidad de darse a conocer con otro tipo de público. “La felicidad que me dio es que a través del perfil de Adidas me va a ver otro tipo de público”, enfatizó.