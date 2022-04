Tendencias en trajes de baño para brillar este fin de semana

¿Lo dejaste para último momento y todavía no tienes los trajes de baño que llevarás contigo a la playa o piscina este fin de semana? Echa un vistazo a las tendencias que se apoderan de las firmas locales esta temporada primavera-verano. Desde bañadores de una pieza hasta bikinis; para las de estilo minimalista o las que les gusta llamar la atención, ¡hay opciones para todos los gustos!

Lazos en los hombros

Los lazos en los hombros son una de las tendencias que dominan esta temporada en lo que a moda de baño se refiere. Es ideal para las que aman las prendas con detalles románticos y las que buscan centrar la atención en la parte superior, pues dependiendo de dónde realices el nudo, conseguirás realzar el escote. Este modelo reversible de @carolinasociasbeachwear con ‘cut out’ es una buena opción ya que te permite tener dos en uno.

Colores vibrantes

Sin importar si este fin de semana visitas la playa o la piscina, un traje de baño en un color vibrante siempre será acertado para salir de lo monótono. La colección ‘Raíces’ de @salitre_swimwear combina tonos de azul con naranja, tanto en bikinis y bañadores de una pieza. Lo mejor de todo es que sus modelos tienen forro reductor para un ajuste favorecedor y mucho más cómodo.

De un solo hombro

Las más coquetas esta primavera apuestan por los trajes de baño de un solo hombro. Lo bueno de esta tendencia es que muy favorecedora, pues su corte asimétrico, al reducir la distancia visual entre los hombros, ayuda a estilizar. Este trikini en fucsia en estampado de flores es de @mareaswimwear.

Mangas abullonadas

Estas mangas están de última y así nos lo confirmaron los desfiles primavera-verano 2022 realizados en las distintas capitales de la moda del mundo. Las mangas abullonadas se apoderan de cada vez más piezas del armario y, por supuesto, los bañadores están incluidos. Ya sea mangas larga o mangas corta, la colección de Semana Santa de @coconatswimwear tiene interesantes opciones.

Escote ‘halter’

Si quieres ganar volumen en el pecho de manera visual apuesta por un modelo con escote ‘halter’, el cual se caracteriza por dejar al descubierto la zona de los hombros, las clavículas y la zona alta de la espalda. La propuesta ‘The Traveler’ de @utopiaoutwear incluye varios diseños con esta tendencia que incluso puedes usar como body para salir.

Espalda al descubierto

Ya te habrás dado cuenta de que los bañadores de una pieza son los preferidos de esta temporada y no te confundas, porque que sean enteros no quiere decir que no puedan ser sexis. Un ejemplo de ello es este de @acuariotrajesdebano con escote en V y espalda al descubierto. Para acentuar todavía más tus curvas puedes decantarte por el color azul marino o el negro.

Escote francés

El escote cuadrado o escote francés es un ‘must’ de la temporada y su gran ventaja es que favorece tanto a las de mucho pecho como a las de senos pequeños. Este lindo diseño es de @ozeanoswimwear, una firma local cuya particularidad radica en crear trajes de baño con tela hecha de botellas plásticas recicladas.