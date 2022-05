Historia del vestido con el que Marilyn Monroe le cantó a Kennedy y 60 años después usó Kim Kardashian

La celebridad Kim Kardashian se convirtió en una de las protagonistas de la Met Gala 2022 al llevar puesto, por primera vez en casi 60 años, el emblemático vestido que usó la fenecida actriz y diva Marilyn Monroe para cantarle sensualmente “Happy Birthday” (feliz cumpleaños) al presidente John F. Kennedy en 1962.

Ese momento quedó grabado en la memoria de la sociedad americana, pues era un rumor público el romance entre la actriz más famosa de Hollywood en ese momento y el presidente más joven y poderoso del mundo.

El vestido que usó Monroe, que originalmente tuvo un costo de 10 mil dólares y fue diseñado por el excéntrico Jean Louis, fue adquirido en el año 2016 por el museo en una subasta por casi 5 millones de dólares.

Por tal razón, la famosa del clan Kardashian ha sido el centro de atención. De hecho, el vestido de tono crudo tiene más de 2,500 cristales cosidos a mano. Es tan entallado, que a Monroe se lo tuvieron que coser para cerrarlo cuando ya lo tenía puesto, reporta AP.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/04/un-par-de-personas-de-pie-2aed0c6a.jpg Este vestido que lució Kim Kardashian lo usó Marilyn Monroe en 1962. (AP)

Para Kardashian y Pete Davidson era su segunda alfombra roja juntos después de asistir a la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

No se puede modificar

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/04/kim-kardashian-en-vestido-de-baño-a8fb20e3.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/04/kim-kardashian-en-vestido-de-baño-a8fb20e3.jpg El vestido que usó Marilyn Monroe forma parte del Museo Ripley. (FUENTE EXTERNA)

Kardashian tuvo que bajar más de 7 kilos (16 libras) para poder lucirlo, según dijo a Vogue.

Ella relató la frustración al punto que quería llorar. "Cuando no me quedaba bien, quería llorar, porque no se puede modificar en lo absoluto".

Para la propia Monroe no fue fácil lucir el vestido. Según reseñas, el famoso diseñador ganador del Oscar Jean Louis,que trabajó con otras divas como Rita Hayworth, Marlene Dietrich y tantas divas de la época, diseñó uno de sus típicos “vestidos de desnudez” para la sex symbol.

El creativo de la moda midió la talla exacta de la intérprete de "Los caballeros las prefieren rubias" y creó un traje tan entallado que no permitía que se pusiera nada debajo, tal cual la leyenda que Marilyn creó sobre ella de que no usaba ropa interior. Fue hecho del color de la piel de la actriz y vedette y con cientos de pequeños brillantes bordados.

Esa noche, Marilyn lució sensual y provocadora al cantarle al presidente, que cumplía 45 años 10 días después, específicamente el 29 de mayo, pero el acto del Partido Demócrata se aprovechó para celebrar por adelantado.

Lo sucedido aquel 19 de mayo de 1962



Hace casi 60 años se organizó una gala en el Madison Square Garden para recaudar fondos para el Partido Demócrata y con motivo del cumpleaños de Kennedy.

Allí cantaron Ella Fitzgerald, Maria Callas y Frank Sinatra. Pero la más esperada de la noche era Marilyn Monroe. El presentador Peter Lawford bromeó sobre la impuntualidad de Marilyn e hizo algunas presentaciones en falso hasta que finalmente apareció en el escenario visiblemente nerviosa.

Bajo los acordes del gran jazzista Hank Jones, Monroe entonó Happy Birthday, siendo descrita su aparición como una versión única, sensual y lenta que culminó con una gran tarta llevada por dos chefs.

"La señorita Monroe ha abandonado el rodaje de una película para estar aquí esta noche. Y yo ya puedo retirarme de la política después de oír un Cumpleaños feliz de una forma tan dulce y agradable", dijo Kennedy al tomar la palabra luego de la breve presentación de Monroe.

Otros decían que Marilyn estaba "desnuda" a juzgar por la sensualidad proyectada avivando los rumores del romance.

En el libro, Marilyn Monroe del autor Javier Cuesta para la colección "Mujeres en la historia", en las páginas 155- 156, se recoge que su voz era tan sensual y provocativa que hizo sonrojar al mismísimo John Fitzgerald Kennedy.

Las opiniones fueron divididas. Recortes periodísticos de la época publicados en medios afines al Partido Demócrata relataron que "la sensual e insinuante Marilyn Monroe había sido la autentica protagonista de la fiesta".

Otros medios escribieron que todo el país había visto a través de la televisión cómo Marilyn parecía estar haciendo el amor en directo con el presidente de los Estados Unidos. También se preguntaban si la actriz "se hubiera atrevido a ser tan provocativa de haber estado presente la primera dama de la nación, Jacqueline Kennedy".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/04/imagen-en-blanco-y-negro-de-un-hombre-hablando-por-celular-0059b8c6.jpg Marilyn Monroe junto al presidente John F. Kennedy. (GETTY IMAGES)

Los más extremos comentaron que ella había faltado el respeto a la profesión.

Luego de esto, el presidente número 35 de los Estados Unidos habría dado la orden a sus allegados de que alejaran de su vida a la deseada mujer. Se dice que Marilyn hizo muchas llamadas a la Casa Blanca para hablar con el presidente, pero sólo consiguió comunicarse con su hermano Robert y con su secretaria, Angie Novella.

Tres meses después, Marilyn Monroe, de 36 años, apareció muerta en un aparente suicidio, en circunstancias que siguen siendo un misterio. La famosa sufría de depresión crónica.

Esa presentación y ese vestido quedaron como prueba de su última aparición pública.