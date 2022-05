Así son los tres vestidos que usó Francisca en su boda

Un sueño hecho realidad. Así definió Francisca sus nupcias con su pareja, el empresario italiano Francesco Zampogna, que tuvieron lugar ayer en Casa de Campo, La Romana.

La belleza arquitectónica de Altos de Chavón se prestó para que la presentadora dominicana tuviera su boda soñada, como sacada de un cuento de hadas, en la que, como era de esperar, lució como toda una princesa.

La ex Nuestra Belleza Latina se robó todas las miradas en la ceremonia religiosa al caminar hacia el altar con un espectacular traje diseñado por Monique Lhuillier, el cual fue un regalo de la familia de su esposo y padre de su hijo.

El vestido fue confeccionado en tul con aplicaciones de encaje en el tradicional color blanco. El escote profundo, pero no demasiado revelador, y la cola larga la hicieron lucir como una princesa moderna. Complementó el hermoso traje con una tiara en cristales y un velo largo también en tul.

"Fuimos a este lugar en Miami, a una tienda de vestidos y ahí me medí vestidos. Cuando me puse el que me voy a poner en la iglesia, fue amor a primera vista y me lo regaló la familia de Francesco", contó la ahora señora Zampogna a People en Español.

Como amerita toda gran celebración, durante la noche la novia lució dos cambios más de look. La segunda opción fue una obra de arte salida del atelier de Giannina Azar, quien también confeccionó el jumpsuit que utilizó en la cena previa a la boda. Para esta ocasión, la Maestra diseñó un vestido strapless de falda asimétrica con aplicaciones en pedrería y perlas.

Tal y como reveló la diseñadora criolla al citado portal, lo que buscaba con este diseño tipo minifalda era que la presentadora se sintiera cómoda y así poder disfrutar de su fiesta al máximo. “Es un traje sumamente cómodo y práctico", dijo.

El último atuendo fue un minivestido de encaje con la parte superior tipo corsé y falda en A confeccionado por la tienda local Bride to Be. La beldad dominicana completó con un moño alto y tenis blancos para mayor comodidad.

El estilismo de la noche estuvo a cargo del español Jomari Goyso de la mano del también estilista de moda y cabello criollo Carlos Martínez.