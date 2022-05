Shawn Mendes y Tommy Hilfiger se unen en favor de la sostenibilidad ambiental

La transición hacia la moda sostenible es una necesidad. Eso lo tiene claro la firma Tommy Hilfiger, que se ha unido al cantante Shawn Mendes para lanzar su colección verano 2022 100 % sostenible y trabajar en colaboración por reducir los impactos medioambientales más allá de la moda.

"Shawn no solo es un músico polifacético, sino que también representa a una nueva generación de 'Futuremakers' que entienden la necesidad de actuar", refieren desde la marca estadounidense. “Uniendo fuerzas con Shawn para aprender, compartir e innovar, podemos construir sobre lo que ya hemos logrado y llevar nuestro viaje hacia la sostenibilidad al siguiente nivel”, agregan.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/13/shawn-mendes-parado-con-los-brazos-abiertos-3538c5f5.jpg

Como parte de la alianza, Mendes será la imagen de la campaña internacional de este verano de Tommy Hilfiger bautizada como "Classics Reborn". La campaña, que será lanzada el 16 de mayo, incluirá la imagen del cantante canadiense luciendo prendas de la colección "Program" de 1985, con un enfoque más sostenible.

El intérprete de temas como “Treat you better” y “Mercy” llevará estilos sostenibles confeccionados por la firma durante su próxima gira "Wonder: The World Tour", la cual será climáticamente positiva. En ese sentido, Tommy Hilfiger ha donado un millón de dólares para mitigar y compensar el impacto ambiental de la gira. La colaboración finalizará con una colección cápsula codiseñada por Mendes, que se lanzará en la primavera de 2023 y se centrará en elementos esenciales sostenibles.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/13/shawn-mendes-con-las-manos-en-la-cintura-8577f940.jpg

De acuerdo con el cantante, siempre se ha inspirado en Tommy y en la icónica marca que construyó, por lo que le emociona trabajar juntos en este proyecto. "Todo el mundo tiene un papel que desempeñar en la creación de un futuro más sostenible y me inspira ver lo que podemos conseguir. Estoy deseando que aprendamos unos de otros, explorar cómo la reimaginación creativa puede tener un efecto positivo en la industria de la moda y compartir lo que significa para mí vivir de forma más sostenible", refirió.