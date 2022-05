Yully Hernández, un testimonio vivo de que los sueños se cumplen

El 4 de julio de 2018 marcó la vida de Yully Hernández; cuando decidió compartir un hobbie, con amor, respeto y pasión. Ese día creó una cuenta en Instagram para publicar los atuendos que producía para dar fe de que se puede vestir bien sin gastar mucho.

Cuando lo hacía etiquetaba importantes marcas que no imaginó que años más tarde llamarían para monetizar estas publicaciones. Entre ellas Google, Telemundo, Univision, AT & T, Shein, Adore Me, Nine West, Amazon, New York Dress, Alieva, Thomasville y muchas más han logrado que esta dominicana, que recide en los Estados Unidos desde la primera infancia.

Sin embargo, para ella su más grande logro fue lanzar en 2020, justo en medio de la pandemia, su propia colección de ropa en colaboración con la marca Katori & Co. denominada “Yully x Katori”, logrando agotar toda la mercancía en tiempo récord.

“Muchos ven las hermosas fotografías en las redes, las sonrisas, los cambios de vestuarios flash y la magia de la edición de un proyecto trabajado, pero detrás de todo esto hay una estrategia pensada para cada una de las diferentes marcas, cuadrar mi agenda con fotógrafos, accesorios, maquillaje, exteriores y muchas cosas más que tal vez la gente ni se imaginan y creen que es muy fácil. Lleva tiempo, esfuerzo y mucha pasión”, dice.

Considera que hay mucho talento, buen gusto y creatividad en los dominicanos; y si a eso le sumas el que estemos en la era en la que la tecnología, lo cual es una gran oportunidad para compartir.

Confiesa que su principal inspiración en la moda fue la fallecida influencer Kryzayda Rodríguez. Uno de sus sueños más grandes era asistir a DominicanaModa, por ser su amado país, donde logró asistir para ver el desfile de Carlos de Moya en el 2019 y compartir con colegas. De igual forma, desde el 2018, asiste regularmente al New York Fashion Week para enterarse de primera mano de las tendencias del mundo de la moda, teniendo asistir en la próxima oportunidad al Paris Fashion Week.