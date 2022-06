Marina Spadafora, de vuelta a la facultad de Chavón La Escuela de Diseño

Chavón La Escuela de Diseño anunció el regreso de la maestra Marina Spadafora como coordinadora de la carrera Diseño de Moda. El reingreso de Spadafora se enmarca dentro del compromiso del proyecto Chavón que, desde hace más de 40 años, forma a sus estudiantes bajo el modelo de la innovación y la creatividad.

En ese sentido, esta embajadora de la moda ética, que se hizo mundialmente famosa en los años 90 por sus sofisticadas colecciones de prendas de punto, refleja a la perfección estos valores al contar con su propia marca, al haber colaborado con prestigiosos sellos (como Ferragamo, Prada, Miu Miu y Marni) y al ser la directora creativa de Auteurs du Monde, con la línea Altromercato (certificada en comercio justo).

Marina Spadafora impartirá las siguientes asignaturas pertenecientes a la oferta académica de Chavón: Seminario de Diseño de Moda, Perfil de la Industria de la Moda, Estudio de Diseño de Moda y Sistemas y Procesos Sostenibles de la Moda.

Entre los hitos que incluye la vasta experiencia académica de esta profesional con profundas raíces en la moda están los siguientes: supervisora de tesis, en IED (2018-2021); integrante de la Maestría en Sostenibilidad, en Domus Academy (2019); docente en Parsons The New School for Design (2016-2017); docente y coordinadora de Diseño de Moda, en Chavón La Escuela de Diseño (2015-2017); y docente y asesora de tesis en NABA (2009-2013), entre otras.

Con la asunción de sus nuevas funciones, la nueva coordinadora de la carrera Diseño de Moda de Chavón aspira a seguir difundiendo su lema “Moda con una misión” dentro de las nuevas generaciones de diseñadores chavoneros; y, al igual que en su trabajo, continuará enfocada en temas sociales y ecológicos, defendiendo a capa y espada que la ética y la estética pueden coincidir.

Spadafora recibió el premio United Nations Women Together Award 2015, en Nueva York, y dio una charla TEDx sobre moda sostenible en el 2014; mientras que, en el 2020 escribió el libro “La revolución empieza desde tu armario”, con Luisa Ciuni, el cual fue publicado por Solferino Libri. Hoy día, todavía trabaja por el desarrollo de los países emergentes, a través de la plataforma Fashion With a Mission (FWAM).