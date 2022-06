El legendario vestido de la venganza de Lady Di cumple 28 años

Este vestido de seda negra, con los hombros caídos, un escote corazón bastante profundo, drapeado y ajustado a su silueta rompió con todos los códigos de vestimenta impuestos por la realeza. Diana lo lució en 1994, en Reino Unido, durante una fiesta de Vanity Fair en los jardines de Kensington, junto cuando su todavía esposo, el príncipe Carlos, admitía en público haberla engañado: "Fui fiel hasta que tuve claro que nuestro matrimonio estaba irreparablemente roto", reconocía el heredero al trono inglés.

Así que la venganza llegó en forma de look, teniendo en cuenta que Lady Di siempre fue una mujer que utilizaba sus conjuntos para transmitir su estado de ánimo.

"Quería lucir elegante y deslumbrante y lo logró", reveló la ex estilista de Diana, Anna Harvey en el documental "Princess Diana's Dresses: 'The Auction'. En el mismo confesaría también que la princesa pensaba usar la prenda de otro diseñador (Valentino), pero cuando salió a la luz la información decidió usar este vestido, una creación de la diseñadora griega Christina Stambolian, que había calificado como muy revelador. Los medios de comunicación se volvieron locos y no dejaron de hablar de ello durante días, por ello fue apodado “el vestido de la venganza”.