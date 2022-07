Quisqueya es Moda dedicará tercera versión al diseñador Leonel Lirio

La tercera edición de Quisqueya es Moda regresa con su tercera edición que se llevará a cabo en el marco del fashion week de New York.

El evento está enfocado en apoyar y promover en el exterior el trabajo de los diseñadores, artistas plásticos y artesanos dominicanos de la industria de la moda.

Dedicado a Leonel Lirio, quien será reconocido, Quisqueya es Moda se llevará a cabo del 6 al 11 de septiembre en la ciudad de New York, agotando una agenda que incluirá un taller de artes plásticas, conferencias culturales, feria gastronómica dominicana, un gran desfile en honor a Leonel Lirio.

Además del reconocimiento a Lirio y a Máximo Mejía, de Encajes La Rosario y la exhibición y venta de piezas durante la semana de actividades.

“Para esta tercera versión vamos, sin duda, a vivir lo nuestro. Hemos elegimos a Leonel Lirio por su gran trayectoria y su impecable carrera en el mundo de la moda, queremos resaltar todo el aporte que ha brindado con cada uno de sus diseños. Asimismo, reconoceremos a Máximo Mejía por su invaluable aporte y apoyo al mundo de la moda a través de sus tiendas. destacó Evangelina Fermín, CEO de Quisqueya es Moda.

Agregó que esta organización busca darles la mano a todos esos artesanos, artistas plásticos, diseñadores de moda dominicanos que no tienen voz o fuerza para dar a conocer su trabajo.

“Sepan que no están solos y que nosotros estaremos aquí para ayudarlos”, agregó.

Quisqueya es Moda surge de la necesidad de impulsar, apoyar e incentivar a los artistas plásticos, artesanos y diseñadores de moda dominicanos. Es una plataforma que permite exhibir en otras latitudes nuestro talento e identidad caribeña.

Además, ha participado en plataformas como la XII Feria del Libro Dominicano en la Ciudad de New York; Dirección del pabellón de Artesanía y Artes Plásticas y el pabellón de Moda y Belleza de la misma feria.

Dominican Taste Festival en New York; Feria del Boulevard en honor al fenecido Johnny Ventura; VIII Festival Internacional de Artistas Unidos en New York; Feria Cultural y de la Salud del Centro Cívico Cultural Dominicano en New York; Alianza de Organizaciones de la Comunidad Dominicana en Estados Unidos; Entrega de canastas navideñas a personas de escasos recursos y al Club Demócrata por un Cambio en la ciudad de New York.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/08/un-par-de-personas-de-pie-1275b43e.jpg Nelly Mota y Zoila Puello. (FUENTE EXTERNA)

Cabe destacar que Evangelina Fermín estudió diseño en el Instituto Tecnológico Mercy Jáquez.

Allí se destaca ganando los premios de carnaval en competencias estudiantiles por sus originales creaciones: Carnestolendas II (disfraz tradicional, febrero de 1990), Reconocimiento en Diseño Infantil (inspirado en el país de Colombia en agosto 1990) y Carnestolendas III (1er Lugar disfraz más original en febrero 1991).