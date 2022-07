Old Navy llega a República Dominicana

Las emblemáticas ”flip flops” serán protagonistas de esta colección con la que se estrena en RD Old Navy. ( FUENTE EXTERNA )

Este sábado 16 de julio, abrirá la primera tienda de Old Navy en República Dominicana. La inauguración estará a cargo de su franquiciado local, AR Holdings.

La firma ha adelantado que se estrenará con una colección bastante alegre, destacando colores y frescura que se mezclan para ofrecer a cada miembro de la familia cómodas y modernas prendas.

Las emblemáticas ”flip flops” serán protagonistas de esta colección, junto a las piezas con el logotipo de la marca, la ropa deportiva, denim jeans y conjuntos a juego para toda la familia y para todo tipo de cuerpo.

Este es el primer país del Caribe en el que se instala la firma estadonidense, sumándose a la expansión en Centroamérica, luego de los lanzamientos en Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador. Gap Inc., la casa matriz de Old Navy, tiene una visión de crecer de manera constante y rentable a través de su modelo de franquicias, que se enfoca en trabajar con las mejores empresas de su clase, como AR Holdings.

“Llegar a la República Dominicana con una marca tan querida y respetada por los dominicanos es un gran honor y una gran responsabilidad. Estamos seguros que los valores inclusivos y la variedad de productos orientados a la familia de Old Navy se alinean muy bien con los valores dominicanos de familia, alegría, inclusión y amistad, y nos permitirán satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el mercado. No podríamos estar más felices de abrir nuestras puertas justo aquí”, resaltó Antonio Burgos, director general de AR Holdings.

“Estamos emocionados de hacer crecer el negocio de Old Navy en República Dominicana a través de nuestro modelo de franquicia. Asociarnos con expertos regionales como AR Holdings nos permite ampliar y ofrecer nuestras marcas en todo el mundo. Confiamos que los productos asequibles y de moda de Old Navy, que se venden en un ambiente de compras único, divertido y familiar, realmente resonarán entre los clientes de este mercado”, dijo Paulina Delgado Salazar, directora regional de Gap Inc. para América Latina.

Como parte de la celebración del fin de semana de apertura de Old Navy en Downtown Center, habrá regalos, promociones y actividades sorpresa para toda la familia, incluyendo un 25% de descuento en toda la tienda. Además, los clientes que paguen con tarjeta de crédito de Banco Promerica recibirán un 10% adicional de descuento en su compra. La tienda estará abierta de lunes a sábado de 10:00 de la mañana a 9:00 de la nochey los domingos de 10:00am a 8:00pm.