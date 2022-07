“Class of VON”, la nueva colección de Danielle Barkhausen

Una colección de concepto juvenil de ropa trendy, cómoda y fácil de llevar en el día a día. Así es la colección “Class of VON by Viva La VON”, de Danielle Barkhausen. La propuesta se inspira en el tema “Back to School” (regreso a clase), otorgándole un giro vanguardista con el que buscan cautivar a un público joven que disfruta de la moda, y quienes podrán aprecian la versatilidad de todas las piezas, proponiendo un rejuego interesante e ilimitado al combinarlas.

La fundadora y directora detrás de la marca local Viva la VON define la colección como una oferta de piezas frescas y audaces, sin dejar atrás los colores y elementos característicos de su firma. “Contenta de tener una colección con más artículos, porque logramos ampliar el concepto con el cual incursionamos en el mercado de producción masiva, logrado llevarlo de una marca de solo camisetas a una que propone estilos completos a sus clientes”, explica la joven empresaria en un comunicado.

Destaca que Class of VON by Viva la VON cuenta con cinco nuevos modelos de camisetas en varios tonos, incorporado jeans y shorts a la oferta original. “El enfoque de la marca apuesta cada vez más hacia elevar la oferta local del diseño de moda, brindando al público nacional esa calidad que tanto merece. Por lo que Viva la VON insta en crear un nuevo espacio dentro de la moda local, dirigido a un público joven que persiguen la moda y sus tendencias”, puntualiza.

En el escrito resaltan que cada pieza ha sido diseñada localmente, al igual que el concepto y la campaña de promoción. Asimismo, las tallas disponibles abarcan desde la uno para adolescentes hasta la nueve para adultos y las camisetas corren desde extra-small (XS) hasta large (L). La colección está disponible en tiendas Sirena con precios que van desde RD$900 hasta RD $2,500.

Para más información sobre Viva La VON, puede visitar las cuentas de Instagram @vonsite y la cuenta personal de Danielle @daniellevonbarkhausen.