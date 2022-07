Kate Moss, glamour al estilo parisino en la nueva campaña de Zara

Zara ha lanzado una nueva colección cuya campaña es protagonizada por Kate Moss. Bautizada bajo el nombre de “Into the night”, la propuesta de prendas festivas está inspirada en las noches parisinas.

En la campaña, se ve a la top model posar para el lente del icónico fotógrafo David Sims, bajo la dirección creativa de la estilista y editora de moda francesa Emmanuelle Alt, con atuendos llenos de glamour que evocan la estética nocturna y de las largas veladas de fiesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/16/un-par-de-personas-con-paraguas-en-mano-530d308c.jpg

El negro es el color estrella de la propuesta, con toques de blanco o metálico. Tal y como aseguran desde la firma, la colección capsula está dividida en dos partes: 'Into the Night' e 'Into the Classic', ambas caracterizadas por las prendas glamurosas de estilo noventa con las que se identifica Moss.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/16/imagen-en-blanco-y-negro-de-personas-de-pie-df28fe46.jpg

En total, la colección está compuesta por 25 prendas, 8 zapatos y 4 complemento. Entre las piezas que resaltan se encuentran un maxi vestido lencero metalizado, un bustier con escote palabra de honor con broche metálico, unas zapatillas con joyería y un choker de cristales.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/16/mujer-con-celular-en-la-noche-7509edc1.jpg

Esta no es la primera vez que Kate Moss protagoniza una campaña para Zara. En el 2003 fue fotografiada por Alfonso Ohnur luciendo un vestido negro que rompió record en ventas, tanto que la firma española decidió reeditarlo en otoño de 2020.