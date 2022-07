Demi Moore, en bikini a sus 59 años, promociona nueva colección de bañadores

El nombre de Demi Moore no es nuevo en la industria de la moda. Si no la vemos en la portada de una prestigiosa revista, la vemos sobre la pasarela desfilando para firmas de la talla de Fendi, por lo que ahora no es de extrañar que haya decidido incursionar en el mundo del diseño.

La actriz se ha unido a la marca de moda de baño Andie Swim para lanzar una colección de bikinis y bañadores dirigida a las mujeres que buscan sentirse sexys sin necesidad de enseñar de más. Se trata de una propuesta de diseños ‘vintage’ que conjuga versatilidad y comodidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/27/demi-moore-en-una-alberca-8914cdc6.jpg

“Empecé a pensar en cómo desde hace algunos años la moda de baño se basa en diseños en los que apenas hay tela”, refiere Moore sobre la colección. Según cuenta, se basó en lo mucho que le gusta la elegancia y el glamour de los bañadores vintage y la imagen que traían consigo, de hacer sentir a la mujer empoderada y cómoda al no tener que mostrar mucha piel.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/27/una-mujer-en-ropa-interior-en-una-roca-beaa9f61.jpeg

En total, la colección está compuesta por nueve modelos entre los que resaltan bikinis de tiro alto, en colores básicos o estampados, así como bañadores de una pieza con escotes pronunciados y print de leopardo. La propia actriz es quien modela sus nuevas creaciones y ha recibido cientos de halagos de parte de sus seguidores por la trabajada figura que exhibe a sus 59 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/27/mujer-sentada-en-una-alberca-b74b7a1a.jpg

“Todavía te ves como cuando eras joven. Demi, eres realmente hermosa”, “¡¿Cómo es posible ser tan impresionante?!”, “Impresionante con clase”, “Absolutamente perfecta”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en su publicación, que al momento supera los 149,000 ‘likes’.