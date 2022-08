Dior firma una colección virtual para el videojuego Gran Turismo

El lujo de Dior llega al mundo ‘gamer’. Kim Jones, director creativo de la maison, lleva su esencia vanguardista-tradicional de lo real a lo virtual con una nueva colección para la saga de videojuegos de simulación de carreras Gran Turismo.

“El diálogo entre Dior y el mundo de los videojuegos es una invitación reiterada a sobrepasar los límites de la creatividad y de la imaginación”, explica el creativo sobre la colección creada para el videojuego, que estará disponible en exclusiva en PlayStation 4 y PlayStation 5 a partir del 25 de agosto.

Lo que propone Jones es un uniforme que consiste en un enterizo amarillo y gris con guantes a juego, una nueva versión del calzado Diorizon y un casco azul y gris. Lo que hace especial a este uniforme es que por primera vez agrega a una pieza las señas de identidad de Dior.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/un-dibujo-de-un-hombre-fa570e79.jpg

El motivo Dior Oblique aparece en la parte superior del enterizo sobre el que reposan dos parches, uno con las iniciales CD Diamond y otro con el escrito “Christian Dior Atelier Avenue Montaigne”. El número 47, en alusión a 1947, año en el que Christian Dior celebró su primer desfile, aparece en la parte delantera como en la espalda del enterizo.

Pero no acaba ahí: el creativo también ha diseñado un carro vintage personalizado. En concreto, customizó el icónico modelo Mangusta de la desaparecida casa de automóviles italiana De Tomaso. Jones quiso darle un toque de lujo al presentar el modelo en color oro con detalles alusivos a la marca, como el número 47 en el capó y el nombre ‘Dior’ grabado en gris en los laterales.

Dior forma parte de una larga lista de casas de moda de lujo que se han adentrado en el mundo de los videojuegos. Entre ellas figuran Balenciaga, que contó con el videojuego Afterworld: The Age of Tomorrow para realizar el lanzamiento de su colección FW21, o Louis Vuitton, que sacó una colección en League of Legends. Burberry, Prada y Chanel por igual.