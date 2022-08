Marina Spadafora: “La gente no le da el suficiente uso a todo lo que compra”

Marina Spadafora es una diseñadora italiana de renombre mundial. La considerada embajadora de la moda ética es la actual coordinadora de la carrera Diseño de Moda de Chavón La Escuela de Diseño, donde pretende sembrar esa conciencia de responsabilidad a las nuevas generaciones que se forman para ser el reemplazo de una industria que durante años ha impactado negativamente en el medio ambiente, quizá sin desearlo.

El día de su presentación por parte de la casa de estudios quisimos conocer en breves minutos un poquito más sobre su pensar de la moda ética, por lo que ella, notoriamente muy a gusto, respondió a preguntas como si existe alguna diferencia entre la responsabilidad y la sostenibilidad de la moda. “No”, fue su respuesta, la decisión de darle un nombre diferente al que convencionalmente se ha estado vinculando surge porque “el término sostenibilidad ha sido utilizado muchísimo por gente que realmente no la practica… por lo que los profesionales que la trabajamos desde hace muchos años, hemos preferido hablar de responsabilidad”.

Es por este sentir que le entusiasma regresar a Chavón para impartir el curso de sostenibilidad, pues considera que es muy importante que los jóvenes comprendan que se puede crear algo sumamente bonito y profesional, respetando el medio ambiente y a las personas que hacen la ropa.

""Hay que crear conciencia. Si la gente joven comienza a cambiar la mentalidad, respecto a la moda, entonces podremos tener la esperanza de contar con un mundo mejor"" Marina Spadafora Diseñadora “

Con esta nueva función, la importante figura, que ha colaborado para firmas de la talla de Ferragamo, Prada, Miu Miu y Marni, aspira a seguir difundiendo su lema “Moda con una misión”, que tiene un enfoque en las nuevas generaciones de diseñadores chavoneros; y, al igual que en su trabajo, continuará orientada en temas sociales y ecológicos, defendiendo la idea de que la ética y la estética pueden coincidir.

Pero si el mundo está lleno de desperdicios de piezas de vestir ¿es sensato seguir fabricando ropa? “Hay muchas maneras en las que se puede detener el impacto del medio ambiente en la moda, una muy interesante se llama upcycling (en español reutilizar). Ella permite utilizar cosas que ya alguien usó, para darle un nuevo estilo o forma. Con ellas se puede hacer algo nuevamente, el denim, por ejemplo, es un buen material para hacer esto”.

Sobre las medidas que todos los habitantes del mundo deberíamos adoptar para dejar de impactar al medio ambiente Spadafora indica que es vital consumir menos.

En los últimos años el problema principal, del que pocos hablan, es que se produce demasiado y se compra de más, cuando la realidad es que “la gente no utiliza lo suficiente todo lo que compra”.

En la breve conversación nos reveló una importante fórmula, que es ideal si se quiere apostar a la moda responsable: comprar menos. Pero hay más, cuando vayas a comprar, piensa primero si en verdad lo necesitas, si la respuesta es sí, opta por una pieza de buena calidad que pueda perdurar por más tiempo.

Otro punto relevante del que habla Spadafora es el de volver a la cultura de reparar la ropa. Esta es una necesidad de nuestros tiempos.

Una trayectoria enfocada en la responsabilidad en la moda

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/200722-chavon-marina-spadafora----felix-leon6-6da450d8.jpg María Elena Moré, Laura Gerardino, Marina Spadafora y Adolfo Lucero. (FÉLIX LEÓN)

Marina Spadafora posee vasta experiencia académica. Ha sido supervisora de tesis, en IED (2018-2021); integrante de la Maestría en Sostenibilidad, en Domus Academy (2019); docente en Parsons The New School for Design (2016-2017); docente y coordinadora de Diseño de Moda, en Chavón la Escuela de Diseño (2015-2017); y docente y asesora de tesis en NABA (2009-2013), entre otras. En el año 2020 escribió el libro “La revolución empieza desde tu armario”, con Luisa Ciuni, el cual fue publicado por Solferino Libri. En el año 2015 recibió el premio United Nations Women Together Award, en Nueva York. Y en 2014 impartió una charla TEDx sobre moda sostenible. En la actualidad trabaja por el desarrollo de los países emergentes, a través de la plataforma Fashion With a Mission.