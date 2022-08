Jeanette Limas, la primera dominicana a la conquista del reality show de moda “Making the Cut”

El pasado 19 de agosto se estrenó la tercera temporada del reality “Making the Cut”. En esta edición, 10 diseñadores compiten para ganar un millón de dólares y convertirse en la próxima marca global. Entre la decena de concursantes figura el nombre de Jeanette Limas, la primera dominicana en participar en el famoso show presentado y producido por la modelo Heidi Klum y el asesor de imagen Tim Gunn.

Nacida y criada en La Romana, Jeanette siempre supo que se inclinaría por una rama del arte, pero confiesa que nunca imaginó que sería el diseño de moda. Su formación se inició en el Instituto Mercy Jacquez y luego continuó en la Escuela de Arte y Diseño de Altos de Chavón, donde al graduarse ganó el premio Joven Diseñadora del Año. Esto sirvió de motivación para atreverse a exhibir su primera colección en RD Fashion Week de 2009 y continuar dándole forma a su marca homónima.

—¿Cómo llegas a “Making the Cut”? ¿En algún momento te visualizaste participando en el show?

Los productores de “Making the Cut” me encontraron por Instagram y me contactaron. Nunca pensé que haría un reality show, aunque sea de moda. La verdad es que nunca me visualicé o deseé hacerlo, así que “Making the Cut” fue algo muy orgánico. Todo empezó después de ese e-mail.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/23/una-mujer-con-un-vestido-de-color-rojo-270b0d72.jpg Diseño de Jeanette Limas (STACIE A. BUHLER) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/23/mujer-con-vestido-negro-e63e455a.jpg Otro diseño de la dominicana. (CARLOS DAVID PHOTOGRAPHY) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/23/mujer-con-vestido-blanco-b2bd3f33.jpg Vestido asimétrico, creación de Limas. (VIKTORIJA JUODENAITE)

—Si te contactaron, fue por tu talento. ¿Qué hace especial a tus diseños?

Yo diseño sueños, mis piezas son muy emocionales. Para poder expresar o entender sentimientos tan complejos como el amor, la alegría, la tristeza, el miedo y la ira, necesito manipular la tela en mi cuerpo o en un maniquí. En este íntimo momento es donde pasa la magia, una explosión de formas orgánicas, abstractas y sublimes que abrazan el cuerpo de una manera tan especial que hacen que cualquier mujer que posee un Jeanette Limas se sienta única y convencida de que lo puede lograr todo.

La frase que dice “Eres tan buena como tu último desfile” alimenta mi obsesión por la moda ya que siempre pienso que la próxima colección será la mejor, al final se convierte en una competencia de superarte a ti misma que nunca acaba, pero es divertida.

—Eres la primera dominicana en participar. ¿Cómo te hace sentir eso?

Yo amo tanto mi país que cualquier persona o evento que deje a República Dominicana bien parada, a mí me encanta. Soy la primera, pero espero que muchos se motiven y que apliquen a “Making the Cut”.

—Sin duda, el programa es la vitrina perfecta para mostrarle al mundo el talento dominicano en materia de moda...

En República Dominicana hay mucho talento y sobre todo el país está lleno de mucha cultura y color. Cada vez que (como en mi caso) una diseñadora de moda tiene la oportunidad de representar nuestro país, es un gran privilegio, porque está exponiendo quiénes somos. El mundo debe conocer el paraíso que es nuestro país y el talento y oportunidades que RD puede brindar y así atraer a más personas a que nos visiten y que también inviertan.

—¿Qué tal la experiencia de trabajar con Heidi Klum y Tim Gunn?

Amo a Tim Gunn y me encanta Heidi Klum. Tim siempre tiene tiempo para mí, al frente y detrás de cámaras. Siempre dispuesto a ayudar. Heidi es todavía más bella en persona, fabulosa, siempre fashion y lista para grabar.

—De resultar ganadora, ¿en qué invertirás el millón de dólares?

Los patronistas y costureras de grandes marcas en el extranjero son dominicanos. De resultar ganadora, trabajaría para que toda mi marca sea 100 % hecha en RD. También me encantaría desarrollar programas para apoyar futuros talentos en el área de las artes. No veo ningún otro lugar en el mundo donde quiera invertir más mi dinero.

Más sobre el programa La tercera temporada de “Making the Cut” puede verse a través de la plataforma de Amazon Prime, donde cada semana se estrenan dos capítulos. Entre los miembros del jurado figuran Nicole Richie y Jeremy Scott. El premio es un millón de dólares, pero quien resulte ganador en cada capítulo tiene la oportunidad de vender sus prendas en la tienda virtual del show.