Lizzo revive el icónico sujetador cono de Madonna en los VMAs 2022

La excentricidad predominó en los MTV VMA 2022, que tuvieron lugar la noche del pasado domingo en el Prudential Center (Nueva Jersey). Lil Nas X o Taylor Swift fueron parte de las estrellas que se robaron el show, pero posiblemente ninguna como Lizzo.

A la rapera no le bastó con desfilar por la alfombra roja con un pomposo vestido azul eléctrico firmado por Jean Paul Gaultier. Al subir al escenario a recoger el premio Video for Good, por el video musical de “About Damn Time”, revivió un icónico look de Madonna de los 90.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/30/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-en-un-escenario-0088752a.jpg

Se trata del corsé de cono diseñado por Jean Paul Gaultier para la reina del pop y que la misma llevó en su gira Blond Ambition World Tour, de 1990. El look de la rapera de Detroit estuvo compuesto por un corsé cónico negro, hombreras, falda con amplia abertura delantera y transparencias.

El sostén cono fue diseñado por Jean Paul Gaultier para Madonna en respuesta a la controversia y las críticas de los medios sobre su álbum “Like a prayer”. Para crearlo, el diseñador se inspiró en una exposición que visitó con su abuela. Él lo definió como una celebración a la sexualidad sin vergüenza y una revelación en contra de los estándares de belleza impuestos a las mujeres en ese entonces.