Clóset cápsula, qué es y por qué debes hacerlo

Uno de los objetivos del clóset cápsula es contar con las piezas suficientes para crear tus looks

¿No tienes que ponerte? Muchas mujeres colocan toda su ropa junta y sin orden en un mismo armario. Esta rutina hace que siempre se utilicen las mismas piezas, que nunca se ande acorde a las temporadas y hace difícil encontrar que ponerse para casi todas las ocasiones importantes, para solucionarlo los estilistas recomienda utilizar un clóset cápsula.

El clóset cápsula o armario cápsula es un método que permite optimizar mejor el espacio de tu armario aplicando un sistema fácil y útil: ¡Toma nota!

En una charla realizada bajo las ramas del Árbol de la Esperanza de Ágora Mall, las Gemelas Filpo (@gemelasfilpo) explicaron en qué consiste este método, sus beneficios y cómo armar el tuyo y sacarle el mejor de los provechos.

¿Qué es el armario cápsula?

La idea surgió en la década de los 70 de la mano de Susie Faux, dueña de Wardrobe, una famosa boutique de Londres. El objetivo era eficientizar el espacio con prendas básicas que nunca pasarían de moda. Esto permitiría combinar los artículos con otras prendas que estuviesen de moda en la temporada que nos encontrásemos en ese momento.

Taiana Filpo, una de las gemelas, explicó que con este método es suficiente contar con un armario compuesto por 30 y 40 piezas por temporada. “Aunque puedes tener muchas más. Claro que no hay ninguna norma cerrada que te impida tener alguna más, pero sin excederte de esas 40 piezas, y dependiendo siempre del espacio que tengas para guardarlas, de tu estilo de vida y de tus necesidades del día a día”.

El armario cápsula fue utilizado en un momento por la diseñadora Donna Karan quien realizó una colección con esta idea y presentó al mercado siete prendas intercambiables entre sí para ir cada día a la oficina.

Beneficios del armario cápsula

En la conferencia, Heily Filpo, la otra gemela que se dedica a crear contenido de moda, compartió las ventajas de tener un armario de este tipo:

Menos consumo compulsivo: porque sabes lo que tienes y lo que no necesitas.

porque sabes lo que tienes y lo que no necesitas. Tener las prendas que necesitas: al tener claro cuáles son tus piezas básicas y las de temporada evitas pensar que necesitas algo.

al tener claro cuáles son tus piezas básicas y las de temporada evitas pensar que necesitas algo. No perder tiempo: a la hora de vestirte puedes planificar diario o semanal sus looks y ganas tiempo.

a la hora de vestirte puedes planificar diario o semanal sus looks y ganas tiempo. Más organización: tener en el clóset solo las piezas necesarias y en un lugar estratégico te aporta bienestar.

Objetivos del clóset cápsula

Las expertas en moda aseguran que llevar este estilo de vida, o este modelo a tu vida aporta grandes beneficios entre los que destacan:

Tener la ropa justa

Evitas gastar en piezas que no usaras

Y no acumulas más de lo que debes tener

Define tu propio estilo

Según el portal Luz del Tajo, antes de ponerte a comprar piezas nuevas, es necesario que te detengas a pensar qué estilo es el que suele caracterizar tus looks. Luego debes conseguirte artículos con los que te sientas identificado y que te hagan sentir cómoda. Además, no olvides incluir prendas que puedas necesitar en una ocasión especial, como un look de fiesta, una cena especial o una reunión importante en tu trabajo

¿Cómo crear el clóset cápsula ?

A continuación, algunos pasos que las estilistas comparten para crear el clóset cápsula:

Perchas iguales : esto da la sensación de orden.

: esto da la sensación de orden. Una sola prenda por percha : no coloques más de una pieza en una percha, cuando lo tengas listo, verás ¡qué sensación!

: no coloques más de una pieza en una percha, cuando lo tengas listo, verás ¡qué sensación! Categoriza : camisas con camisas y faldas con faldas.

: camisas con camisas y faldas con faldas. Ordena por colores : agrupa las diferentes categorías por color, de más claro a más oscuro.

: agrupa las diferentes categorías por color, de más claro a más oscuro. Dobla vertical: en cajones o cajas usa el doblado vertical para optimizar el espacio.

en cajones o cajas usa el doblado vertical para optimizar el espacio. Hasta 5: Si tienes faldas, no apiles más de cinco prendas será muy complicado que no se desmonten cuando cojas una.

Si tienes faldas, no apiles más de cinco prendas será muy complicado que no se desmonten cuando cojas una. Ten a mano lo que más usas.

Guarda en algún bolso o caja fuera de la vista las piezas que nos son de esa temporada.

"Podemos crear closet capsula por temporada, por colores o algún tema en específico"Taiana Filpo.Estilista “

Tendencias para otoño 2022

La llegada del otoño es el momento ideal para iniciarte en este método tan original y útil a la vez. Siendo consiente de cuáles son esas piezas imprescindibles que debes tener a la hora de crear tus estilismos a diario. En la charla, Heily Firpo compartió algunas ideas sobre los artículos que no deberían faltar en tu armario cápsula y que estarán en tendencia en esta temporada de otoño.

Color Rosa: en topdas sus tonalidades y en todas las piezas.

Tank Top: estas franelas o blusas básicas son súper cómodas.

Piezas en piel: en el otoño la piel es protagonista.

Las hombreras: este estilo aporta elegancia y presencia a tus looks.

La Capa: estas piezas aportan mucha personalidad.

Look preppy: entre formal y casual, pero con estilo.

Look futurista

Botas altas

El Corset

La Minifalda

¡Sácale el mejor de los provechos a tu espacio y a tu ropa!