"Eres un bully", Gigi Hadid explota contra Kanye West

Gigi Hadid no oculta su desagrado en contra de Kanye West y defiende a periodista Gabriella-Karefa Johnson. ( FUENTE EXTERNA )

El rapero Kanye West ha causado controversia por el último desfile de su línea Yeezy, luego de que presentara sueras y t-shirts con el lema "White Lives Matter" en aparente crítica al movimiento Black Lives Matter, que surgió en contra del racismo y el maltrato hacia los afroamericanos.

Esta creación ha llenado de rechazo su presentación en el desfile de su marca. Una de las celebridades en reaccionar ha sido la modelo Gigi Hadid, quién ha llamado a Kanye West un bully y un chiste.

Hadid se refirió a Kanye West como un bully (persona que se burla) después de que explotara contra la editora de moda Gabriella-Karefa Johnson en una serie de publicaciones de Instagram.

Reseña la revista Elle México que Johnson llamó a la polémica prenda un "acto indefendible" y señaló que si lo que Kanye quería era señalar un futuro distópico, no fue así. "No fue, no aterrizó. Fue profundamente ofensivo, violento y peligroso", escribió la periodista desde sus historias de Instagram.

Kanye no se quedó callado y respondió compartiendo fotos de ella en su cuenta de Instagram criticando su estilo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/05/un-grupo-de-personas-de-pie-en-la-calle-810af40f.jpg La polémica promoción de Kanye West sobre el White Lives Matter. (INSTAGRAM)

Gigi se molesta y responde

"Desearías tener un porcentaje de su intelecto. No tienes idea, jaja... Si en realidad hay un punto a cualquiera de tus mi*rdas. Ella podría ser la única persona que podría salvarte. ¿Como si el "honor" de ser invitado a tu programa evitara que alguien de su opinión? Lol. Eres un bully y una broma", escribió la famosa modelo en contra de Kanye.

Gigi es amiga de la periodista que escribe de moda.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/05/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-2e0746a7.jpg El comentario de Gigi Hadid en contra de Kanye West. (FUENTE EXTERNA)

El actor Jaden Smith también criticó el desfile e incluso salió del show al ver las polémicas playeras.

Los usuarios continúan reprochando la conducta del exesposo de la celebridad Kim Kardashian.