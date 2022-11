Cinco errores (de moda) que debes evitar si quieres ocultar las libras de más

No hace falta perder peso para parecer más delgada sino saber destacar tus puntos fuertes. ( FUENTE EXTERNA )

¿Alguna vez te ha pasado que sales a la calle y te encuentras con alguien que hace tiempo no veías y de repente esa persona (indiscreta) te pregunta: "¿estás embarazada?". Quisieras que se abriera la tierra porque, al no estar embarazada, quiere decir que has ganado unas libras de más o estás utilizando la ropa incorrecta, y esto aplica (también) para la ropa interior.

Cuando comenzamos a ganar libritas, hacemos de todo para ocultarlas (dietas, ropa de tallaje más grande y fajas que no te dejan respirar) y en este afán de ocultar que estamos gorditas muchas veces conseguimos el efecto contrario, sobre todo cuando se trata de la pancita. Estos son los consejos que recomienda Marisol Almonte, asesora de imagen y creadora del blog @liderandocontacones, para vernos más estilizadas.

Errores comunes y cómo solucionarlos

1. Talla incorrecta: al usar una faja extremadamente pequeña, conseguirás el efecto contrario, esto te sacará los gorditos de las zonas que no quedan cubiertas por la faja. Si quieres lucir más estilizada, debes usar la talla correcta en tu ropa exterior y ropa interior, así sea una faja. Recuerda, tu talla es la que te entalla.

2. Pantalones o ropa interior de talle bajo: si hacemos un poco de memoria, en el año 2000 estuvo en tendencia los pantalones de talle bajo (están de vuelta), pero el uso constante de este tipo de ropa provocó que hasta a las chicas más delgadas se les desformara el cuerpo. Este tipo de prendas te saca más barriga y chichos de lo que realmente tienes. Te recomiendo utilizar pantalones y ropa interior de talle alto, esta es la mejor opción para verte más estilizada, te recoge toda la grasa indeseada y te hace lucir más segura.

Escoger la ropa interior correcta es tan importante como la ropa exterior No es lo mismo usar una falda con tanga, que usarla con boyshorts, calzones o boxers clásicos, también puedes llevar un bodysuit para que mantengas todo bajo control.

3. Ocultarte sobre un montón de tela: usar un montón de ropa, como abrigo, vestidos super holgados, chaquetas a la cintura, para que no se te “note” la pancita, hará que llames más la atención de esa zona. Recuerda, aquello que quieres ocultar es precisamente lo que más llama la atención de las otras personas. Usa jumpers, pantalones high waisted y estampados en líneas verticales, esto te ayudara a disimular las libritas de más.

4. Uso del cinturón: si ya tienes una pancita que quiere disimular, no debes usar el cinturón en una cintura que ya no existe. Te recomiendo utilizar el cinturón justo debajo del busto, esto crea un efecto óptico de tener una cintura más estrecha, también te favorecen las blusas y vestidos tipo peplum.

5. Ropa Interior con costura: el mejor invento de los últimos años es los panties sin costura. Te recomiendo utilizarlos lo más parecido a tu color de piel, o en su defecto negro o blanco, esto te da más posibilidades de usarlos con todo tipo de ropa, no cometas el error de usar un pantalón blanco con unos panties de encajes, colores vibrantes o figuritas de dibujos animados, eso no es nada elegante y te hará lucir descuidada.