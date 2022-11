Cinco pasos para vestir con éxito en una entrevista de trabajo

Para tener éxito durante una entrevista de trabajo no basta con tener un currículum espectacular, una larga trayectoria laboral y preparación académica. Ser un profesional integral es más que lo que puedes poner en el papel.

Cuando estamos buscando empleo, esperamos ansiosos esa llamada donde nos citan para la tan esperada "entrevista de trabajo", sin embargo, no siempre estamos en nuestra mejor versión para el día que nos fijan la cita, ya sea porque estuviste mucho tiempo sin trabajar y no tenías ropa apropiada para ese momento, no fuiste a la peluquería o tienes alguna situación, ajena a tu voluntad, que te limita.

Por eso Marisol Almonte, asesora de imagen y creadora del blog @liderandocontacones, recomienda que tomes en cuenta estos cinco pasos para que tu entrevista tenga los resultados que estás esperando:

1. Vístete con propósito

Cuando te presentas a una entrevista de trabajo, tu objetivo es conseguir que te seleccionen y es por eso que debes vestirte con propósito, escoge la ropa pensando que tienes que ganar ese proceso. Por ejemplo, si estás aplicando para una vacante de gerente, debes vestirte como si ya fueras el gerente, visualízate desempeñando el puesto.

Recuerda, solo tenemos 7 segundos para generar una primera impresión en la otra persona y el 55% depende de la apariencia.

2. Usa colores ganadores

El color es una herramienta de comunicación muy poderosa, úsalo a tu favor. El color azul oscuro, azul marino, crema, marrón, gris, negro y blanco, son excelentes para esta ocasión, ya que transmiten elegancia, seguridad, seriedad y profesionalismo. Si estás aplicando para una posición como publicidad, arquitectura, diseño o social media, que requieren de mucha creatividad, energía y dinamismo, al ser un ambiente más relajado, puedes utilizar colores vibrantes.

3. Seguridad al comunicarte

Cuando nos enfrentamos a algo desconocido es normal que sintamos un poco de nervios. Te recomiendo prepararte previamente teniendo pensamientos positivos, piensa en logros anteriores que hayas tenido en tu vida para que puedas condicionar tu mente a fluir durante este proceso. No tienes que crear una historia irreal para conectar con tu reclutador, nadie cree en el discurso de una persona que se muestra insegura, que lo que dice no es coherente con lo que está en su currículum; demuestra tu talento hablando de tus experiencias previas y cómo lograste resolver situaciones que se te presentaron en el pasado, solo así demostrarás que cuentas con las competencias para el puesto.

4. Lúcete, pero no te sobrevendas

Es tu momento de brillar, de demostrar que eres la candidata/candidato ideal para el puesto, sin embargo, debes cuidarte de no sobrevenderte, muéstrate natural, no hagas comentarios como: Quiero cambiar de trabajo porque mi jefe no sabe dónde está parado y yo estoy mejor preparado que él; vine a la entrevista, pero no estoy buscando trabajo, solo vine a escuchar de qué se trata, ¿Esta empresa es nueva, nunca había escuchado hablar de ella? Este tipo de comentarios te harán lucir arrogante y fuera de lugar.

5. Reprogramar la cita

Estás en todo tu derecho de reprogramar la cita si no estás lista/listo para el momento que te citaron. Si te llamaron para la entrevista y tienes poco tiempo para prepararte, pídele a tu reclutador que te reprograme la cita para otro día, es mejor que estés en tu mejor versión ese día a llegar sin ningún tipo de preparación. Desaliñada, con ropa sin planchar, pelo sucio o mojado, toda agitada y desorientada.

Recuerda, sonreír, mirar a los ojos y saludar a todos al llegar al lugar, desde el seguridad hasta la persona de limpieza.

Espero que tengas éxito en tu entrevista, ¡hasta la próxima!