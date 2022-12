Fashion Xperiences DR, la nueva plataforma conceptual para el talento de moda dominicana

Diseñadores locales presentaron sus colecciones para la temporada festiva en un desfile, que dio inicio a la primera edición de Fashion Xperiences DR, un proyecto creado para el talento dominicano y diseñado bajo el concepto de marketing Fashion Xperiences que une la sorpresa, el arte, la música y espacios creativos e interactivos, en una plataforma conceptual para impulsar la moda local.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/01/un-grupo-de-personas-con-ropa-de-color-rosa-74f97944.jpg Diseño de Black Bettle. (FUENTE EXTERNA)

El evento contará con tres ediciones anuales, cada una con un propósito y concepto diferente acorde con las necesidades y tendencias del cambiante mercado de la moda.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/01/un-par-de-personas-de-pie-f72ac415.jpg Diseño de Sorvölare (FUENTE EXTERNA)

En esta primera edición llamada ¨The Colonial Showroom¨, los diseñadores y marcas locales JCL, Bianna Candelario, Black Bettle, Sorvölare y Lady Poem presentaron sus colecciones para la temporada festiva en un espacio donde realizaron ventas, preventas y tuvieron una experiencia one to one con el cliente. Cada uno expuso su colección en un desfile dinámico de 10 salidas, producido por el equipo de FXDR.

"Este proyecto es un sueño materializado que surgió en el 2014 el cual une sus dos pasiones que son la moda y los eventos" Xio De Los Santos CEO de Fashion Xperiences “

El proyecto tiene como objetivo apoyar a los nuevos talentos ya que la industria de la moda está creciendo y con este auge necesitan un espacio para posicionarse y comercializar sus productos que en Fashion Xperiences podrán encontrar, explicó Xio De Los Santos, CEO de Fashion Xperiences.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/01/una-persona-con-un-sombrero-en-la-cabeza-023f3e07.jpg Diseño de Bianna Candelario. (FUENTE EXTERNA)

Las marcas emergentes Black Bettle, Sorvolare y Lady Poem debutaron con sus primeras colecciones dentro del marco de este evento, reafirmando el compromiso de apoyo de este emprendimiento a nuevos talentos de esta industria.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/01/una-persona-con-una-camisa-blanca-2d3d90ba.jpg Diseño de JCL (FUENTE EXTERNA)

¿Quién es Xio De los Santos?

Ella es la CEO de Fashion Xperiences, una una emprendedora apasionada por la moda y los eventos con más de 8 años de experiencia.

Ha trabajado con más de 50 diseñadores locales e internacionales a lo largo de su carrera, tales como: Benito Santos, Laquan Smith, Michael Costello, Custo Barcelona, Douglas Tapia, Macario Jimenez, Galo Bertin, Edwing D’ Ángelo, Off Atelier, Jenny Polanco, Carolina Socias, Damaris Rubio, JCL entre otros.

Adquirió su mayor experiencia en el RD Fashion Week trabajando de la mano de su fundador Jorge Diep durante cinco años como coordinadora de desfiles y directora de backstage

Entre otros desfiles importantes bajo su dirección podemos destacar Jaez de Jenny Polanco, Santo Domingo Swim, My Universe y El Valle de JCL.