“Diversa”, así es la moda artesanal de Desirée Cepeda

Desirée Cepeda es una de esas mujeres que se caracteriza por hacer realidad todo aquello que se le presenta. Tampoco conoce las limitaciones. De ahí que cuando el covid llegó a su vida, esta gestora cultural y diseñadora no se quedó de brazos cruzados. Así “parió”, como ella misma asegura, su primera colección de moda, que incluye 85 collares, 30 aretes, 100 carteras y 20 vestidos; piezas todas ellas bajo la propuesta “Diversa”.

Todos conocemos la faceta artesanal de Desirée, desde sus montajes de interiorismo, celebración de eventos, o montajes… pero “Diversa” es su primera colección de moda propiamente dicha.

Sí había coqueteado con la creación de algún accesorio para su tienda, pero nunca se había planteado una colección completa, como esta, en la que, sin lugar a duda, no ha perdido su esencia, manteniendo esa línea rústica y artesanal por la que es conocida.

“Dice el arquitecto Iván Balcácer que yo soy una barroca caribeña. Y así son mis diseños, cargados pero equilibrados”, asegura Cepeda, mientras rememora sus primeros pasos en el mundo del diseño de accesorios.

“Cuando llegué de Hato Mayor, en los años 80, yo hacía collares con elementos de reciclaje y alambre, y en un mercado de las pulgas que se llevaba a cabo en la 19 de Marzo los vendía. En ese momento diseñaba collares, algo de ropa, como pareos y faldas, porque yo tenía mucha pasión por la moda”.

Inició pintando unos dijes de madera que por allí tenía, dando lugar a la colección de collares; le siguieron las carteras, dado el volumen de telas que también poseía; y como no hay dos sin tres, llegaron los vestidos.

“Una amiga diseñadora me dijo: ‘No, tú no puedes diseñar collares y carteras sin ropa, así que me lancé a diseñar los caftanes. Es una ropa muy caribeña, como yo pienso que debemos vestir las isleñas, con tejidos de algodón, lino, diseños muy sueltos llenos de color”, explica Cepeda.

¿Cómo es su proceso de trabajo? “Apasionante”, asegura, ya sea la inspiración y el trabajo le lleguen de noche o de madrugada. Pero es, sobre todo, la búsqueda de materiales lo que le apasiona. “Generalmente voy a los grandes almacenes, a las mercerías de los pueblos o a la parte alta de la ciudad para encontrar esos materiales simples y en desuso, como telas, hilos, botones, para convertirlos en bellas piezas cargadas de valor”.

En ellas, además, del grito de color que emanan sus creaciones se mantienen esos elementos que siempre verás en sus diseños, como los corazones o el gallo, que aparecen en varias de las piezas de “Diversa”.

La colección se mantiene expuesta en la Casa de los Barcos hasta el 21 de diciembre, pero, a partir de esa fecha seguirán disponibles a través de sus redes sociales (@desireecepeda_) y en sus planes está seguir creando esporádicamente colecciones por temporada en diferentes lugares.