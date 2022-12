El look que llevó Jennifer López en Navidad

Mientras algunos famosos compartieron sus ya tradicionales fotos de Navidad en pijama, Jennifer López dejó ver a través de sus redes sociales que, aunque vaya a pasarla en casa, antes muerta que sencilla.

La actriz y cantante celebró la Nochebuena junto a su esposo, Ben Affleck, en su mansión en Estados Unidos. En su cuenta de Instagram la intérprete de "On the floor" mostró su espectacular mesa navideña, el arbolito y, por supuesto, su look de la noche.

JLo lució un vestido corto mangas largas color turquesa con lazos burdeos. Los detalles en el traje marcan la diferencia: cuello y puños en color blanco y una pieza de la misma tela del vestido en la parte delantera. Combinó con unos zapatos rojos de plataforma al estilo Versace y unos aretes blancos en forma de flor.

Complementó con un maquillaje sencillo que, a juzgar por el reciente tutorial que compartió para Vogue, nos atrevemos a decir que fue hecho por ella misma. Sombra con un poco de brillo en los ojos y un labial rojo vino, a tono con los lazos del vestido. En el cabello, se hizo un moño con partido en medio, lo que permitió centrar toda la atención en el vestido.