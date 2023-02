Premios Grammy 2023: los looks vistos en la alfombra roja

La 65ª edición de los premios Grammy se celebró anoche en Los Ángeles en el Crypto.com Arena. Como es costumbre, antes de que iniciara la ceremonia que reconoce lo mejor de la música, las celebridades desfilaron por la alfombra roja con arriesgados looks.

Desde el enterizo de lentejuelas de Harry Styles hasta el vaporoso vestido azul de Cardi B, hacemos un recorrido por los estilismos que más llamaron nuestra atención de la gala.

Taylor Swift

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/taylor-swift-con-vestido-negro-posando-para-la-camara-delante-de-una-pared-c941835d.jpg

La cantante, que ganó el premio de Mejor vídeo musical por “All too well: the short film”, lució un traje de dos piezas en un tono oscuro de azul con apliques de lentejuelas.

Harry Styles

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/harry-styles-con-un-vestido-negro-f18fe3d7.jpg

Uno de los que más llamó la atención tras su paso por la alfombra roja fue Harry Styles, quien eligió un enterizo multicolor con lentejuelas de la firma francesa Egonlab. El británico se llevó a casa los Grammy a Mejor álbum del año y Mejor álbum de pop por su disco Harry's House.

Heidi Klum

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/mujer-posando-para-la-camara-delante-de-una-pared-f4e4485b.jpg

La modelo y presentadora lució como una diosa dorada con un vestido ceñido al cuerpo estampado con gran escote y cadenas colgantes. Completó con zapatillas y accesorios dorados.

Cardi B

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/persona-vestida-de-azul-50add8ea.jpg

La rapera de origen dominicano, quien presentó durante la premiación, no pasó desapercibida. Llevó un vestido azul cobalto con mangas vaporosas y capucha de Gaurav Gupta.

Olivia Rodrigo

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/mujer-posando-con-un-reloj-en-la-pared-337ee203.jpg

La joven cantante apostó por un sencillo vestido negro con transparencias, firmado por Miu Miu, para la noche.

Lizzo

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/lizzo-con-un-vestido-de-color-rojo-1bd3008b.jpg

La cantante se decantó por una capa roja con apliques de flores de Dolce & Gabbana. Se llevó el premio a Mejor canción del año por su tema “About damn time”.

Bad Bunny

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/hombre-de-pie-con-traje-de-color-negro-7f2f61dd.jpg

El cantante boricua fue el encargado del opening de los premios a ritmo del merengue “Después de la playa”, por lo que no desfiló en la alfombra roja. Al subir al escenario a recibir el premio a Mejor álbum de música urbana por “Un verano sin ti” lució un conjunto de pantalón y saco negro que completó con una gorra verde olivo.

Adele

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/mujer-parada-enfrente-de-un-pastel-con-velas-encendidas-0db136a6.jpg

Adele fue una de las grandes ganadoras de la noche: se llevó el premio a Mejor actuación pop por “Easy on me”. Deslumbró en la gala con un vestido de Louis Vuitton color vino en terciopelo con volantes en la parte superior.

Beyoncé

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/mujer-con-vestido-negro-cadc38c7.jpg

“Queen Bey” no desfiló por la alfombra roja, pero se le vio cuando subió al escenario a recibir los cuatro galardones que ganó. Llevó un vestido con parte superior tipo corsé y falda metalizada de Gucci.

Camila Cabello

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/mujer-con-vestido-negro-db8fbec0.jpg

La cantante aptó por un sexy vestido compuesto por un top en pedrería y una falda con abertura de la marca PatBo.

Paris Hilton

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/mujer-con-vestido-negro-posando-para-la-foto-83fb4242.jpg

En su primera aparición pública tras convertirse en madre, la socialité y empresaria robó miradas con un vestido de brillo con gran escote.

Jennifer López y Ben Affleck

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/jennifer-lopez-ben-affleck-sentadas-alrededor-de-mesa-con-pastel-44ffc796.jpg

JLo llevó un vestido azul marino con pedrería y falda vaporosa de Gucci, mientras que Ben llevó un tuxedo negro.

Sebastián Yatra

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/una-persona-en-traje-parado-enfrente-de-una-puerta-a9524fff.jpg

El colombiano se dio cita a la premiación con un traje negro con pedrería firmado por Dolce & Gabbana.

Viola Davis

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/un-par-de-personas-de-pie-286c260b.jpg

La artista ha entrado al selecto grupo de celebridades en conseguir el hito del EGOT (ser una ganadora de un Emmy, Grammy, Oscar y un Tony). Deslumbró con un vestido multicolor de lentejuelas confeccionado por Naem Khaan.

Offset

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/dibujo-de-un-hombre-con-traje-y-corbata-b90a9f16.jpg

El rapero lució impecable con un traje blanco con solapa y botones negros.

Anitta

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/una-mujer-con-un-vestido-largo-d8e8c13e.jpg

La brasileña también se dio cita en la gala. Desfiló por la alfombra roja con un vestido negro tipo corsé de Atelier Versace.