El look con el que Francisca deslumbró en la alfombra de Premio Lo Nuestro

“Me siento más segura que nunca, más segura que nunca, más bella que nunca porque no hay nada mejor que conectar con tu esencia y dejar que el mundo vea lo que tú verdaderamente eres. Nunca me he sentido tan dentro de mí misma como yo ahora”. Así dijo sentirse la presentadora de televisión Francisca en la alfombra magenta de Premios Lo Nuestro.

Aunque ha participado en decenas de alfombra en eventos de la cadena Univisión, para la que labora, ésta en particular fue especial para ella, porque es la primera vez que se pasea con su pelo al natural tras un radical corte de pelo. Ella se dejó asesorar de profesionales que buscaron el estilo ideal para su nueva imagen.

Un moño con trenzas postizas y un maquillaje muy de gala fueron el complemento para un vestido que no pasaba desapercibido, y que, la hizo colocarse en el radar de los expertos para incluirla entre las mejor vestidas de la noche.

"En mi propia esencia. Aquí les muestro de cerquita la belleza de peinado y maquillaje", escribió la dominicana con varias imágenes de su total look, etiquetando a las profesionales que lo hicieron posible. ¿Qué te pareció su estilo?