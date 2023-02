Desde los minimalistas hasta los estrafalarios, te revelamos las tendencias en calzado femenino

El calzado femenino vuelve a captar la atención que hace unos años atrás no tenía. Las mujeres hemos vuelto a darle valor para potenciar el estilo de vestimenta que tengamos, lo cual va desde reforzar la imagen o convertirlo en el gran protagonista.

La temporada pasada, resaltaron los estilos llamativos, en cuanto a forma y tonalidad, mientras que para esta primavera todo apunta a que tendrás desde los estilos más minimalistas hasta los más estrafalarios, en otras palabras, promete abarcar todos los gustos.

Cangrejeras

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/26/una-caricatura-de-una-persona-c358f1b4.jpg Modelo muy clásico de la firma Biarritz Rosa. (FUENTE EXTERNA)

La millenials sí que las conocemos, ya que fue parte del estilos infantil-adolescentes de los años 90s. Ellas resaltan por ser prácticas, frescas, cómodas y apariencia poco común (un estilo feo-bonito), por lo que llevarlas no será un sacrificio sino una brisa de vanguardismo. Las hay de piel y se ven sumamente casual, por lo que la podrías combinar con vestidos y trajes para la oficina.

Zuecos

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/26/piernas-de-una-persona-c4df47a9.jpg Las tonalidades llamativas, como estos de diseño Miu Miu, serán las preferidas. (FUENTE EXTERNA)

En general los calzados de gruesos no se quieren ir, ¡y qué bueno! Porque, aunque algunas no hay quién nos los haga poner, hay otras muchas que no hay quién se los haga quitar ¡los aman! Para ellas este es su momento de aplicar el pensar de “la moda lo que me acomoda”, especialmente si se trata de los zuecos, abarcando todo tipo de material, como los engomados y los de madera.

Estilo Ladylike

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/26/max-mara-1-0352943e.jpg Para esas ocasiones en las que quieres potenciar tu femenidad. (FUENTE EXTERNA)

Para las fiestas y el trabajo no siempre se puede ir en cangrejeras o zuecos, por lo que para agregar la elegancia a la temporada están los mules y los tacos tipo aguja, que a pesar de parecer que molestan no necesariamente, por lo contrario, pueden llegar a ser muy cómodos. La inspiración viene del glamour de los años 50s.

Las balerinas

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/26/pies-de-una-persona-con-un-cuchillo-en-la-mano-5e05e026.jpg Caminar como si estuvieras en el aire y que esto esté de moda, hace que la tendencia sea fenomenal. (SHEIN)

El calzado tipo flat es una de las encantadoras opciones del 2023, desde los calzados hasta las sandalias. Los materiales flexibles deben tener la prioridad y van muy bien con los estilos de vestir ladylike y hasta bohemios ¡quién lo diría!

Los botines

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/26/un-par-de-zapatos-deportivos-54e1f06a.jpg Un toque de rudeza nunca cae mal. (FUENTE EXTERNA)

Para las que aman el estilo punk, el romántico, el vanguardista o cualquiera que acepte estas versátiles piezas, tengan en cuenta que están en el In de la moda. Las más aclamadas son las de telas transparentes, las de material denim y todos los que simbolicen comodidad.