Lía Pellerano: “Raíces by LAFS es un networking de negocios”

La próxima semana la zona colonial de Santo Domingo se llenará de diseño, arte y fashion en el marco del Design Week RD (DWRD), que tendrá lugar del 13 al 19 de marzo. Y en enmarcado en éste, durante tres emocionantes días, del 13 al 15 de marzo, “Raíces by LAFS”, invita a reconectar con el origen de la cultura latinoamericana en su cumbre Latin American Fashion Summit (LAFS).

Con la Fortaleza Ozama como sede, y la Casa de los Vitrales de apoyo, esta plataforma enaltecerá y representará la moda latinoamericana y, sobre todo, se darán herramientas para crear oportunidades reales de negocio para todos los emprendedores de la industria. Lía Pellerano vio su potencial hace unos años y, junto a Jorge Brown, director de DWRD, se acercaron a sus fundadoras, Estefanía Lacayo y Samantha Tams, para replicar este evento en nuestro país, convirtiéndose así en la primera edición de “Raíces by LAFS”. Como embajadora de LAFS en nuestro país, Lía nos cuenta qué podemos esperar de estas jornadas y por qué nadie de la industria de la moda debe perderse esta cita.

¿Cómo se da la oportunidad de traer esta plataforma al país y conseguir que RD sea la primera ciudad en conocerla?

En 2019 viajé junto a Jorge Brown a Cartagena para conocer LAFS, la plataforma de Samantha y Estefanía. Allí vi que estaban haciendo unos tours para dar promoción al evento, en diferentes países, concretamente en ese momento iban a Honduras. Y me dije ‘cuánto me gustaría que ellas pudieran venir a RD a hablar de su plataforma y motivar a nuestros diseñadores para conocer este evento’. Lo que viví en Cartagena fue mágico, nunca había experimentado una experiencia así y me ayudó mucho en mi negocio. Solo me imaginaba cómo replicar esto en República Dominicana. En una de las fiestas conocí a Estefanía y la invité a Santo Domingo a hacer un scouting para ver si podía ser un destino del próximo LAFS. En eso llegó la pandemia, todo se fue posponiendo y finalmente ambas vinieron al país, enamorándose de nuestra zona colonial y nuestra historia. El pasado año se celebró LAFS Miami, pero tras ese evento ellas decidieron volver a las raíces de cómo inició esta plataforma, cuando se hacía en ciudades de Latinoamérica, creando así “Raíces by LAFS”. Santo Domingo será la primera ciudad en acoger este evento, como Ciudad Primada de América, y le seguirán otras más.

Estos tres días de LAFS no veremos ningún desfile, se trata más bien de rondas de negocios, hacer networking y educar o formar a los diseñadores, ¿qué más pueden esperar los participantes?

Primero, infinitas oportunidades de networking con personalidades influyentes de la industria. Segundo, aprenderán sobre casos de éxitos reales de personas que han incursionado en el mundo de la moda, sus altas y bajas. Y tercero, tendrán acceso one-on-one con talentos, influencers, entrepreneurs, o buyers a través de almuerzos y cenas donde podrás presentar tu marca.

Yo les puedo decir personalmente, y desde mi experiencia, que esta ha sido una de las mejores inversiones que he hecho durante mi trayectoria profesional. Tener la posibilidad de un encuentro íntimo con todos estos talentos, profesionales de la moda, fotógrafos, creadores de contenido, abogados especializados en moda, emprendedores, productores de eventos, propietarios de tiendas, estilistas y diseñadores no tiene precio.

Además de charlas y encuentros de negocios, “Raíces by LAFS” tendrá un Pop-up de moda latinoamericana con una curaduría muy exigente, ¿qué diseñadores dominicanos han sido seleccionados?

Así es, durante estos tres días habrá una exhibición donde 33 diseñadores y marcas latinomericanas expondrán sus propuestas, seleccionadas tras una exigente curaduría de esta plataforma. Allí estarán los talentos dominicanos: Maylé Vasquez, Oriett Domenech, Juseff Sánchez, Carolina Socías, Carolina Sanz y Ana + María, expuestos a los compradores más grandes del mundo, como Saks, Nordstrom, o Intermix, entre muchos otros, dispuestos a conocer estas marcas para comprar. Este es un evento abierto al público, desde las 10:00 am a las 8:00 pm en la Casa de los Vitrales.

Marca País apoya este proyecto, ¿qué aporta realmente el diseño y la moda a la economía naranja que enmarca este primer evento en nuestro país?

Un evento como este aporta en muchas cosas a nuestro país. Primero, a los restaurantes, hoteles y comercio en general. Cada boleta cuesta 850 dólares, así que estamos hablamos de recibir un turismo de congresos que consume y que puede regresar a nuestro país después, ya con su familia. También está el hecho de poder darle promoción a todo lo nuestro, ya que vendrán editores de publicaciones de la talla del New York Times, Forbes, Vogue, etc… Será una exposición muy importante para el país que dará la oportunidad de dar a conocer a nuestros talentos, que estos puedan hacer colaboraciones con marcas muy importantes y hacer negocios a futuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/08/una-persona-con-los-brazos-cruzados-b5f32dfb.jpeg

"En América Latina hay mucho talento y creatividad, pero les falta la parte del business y la estructura de negocios para poder ganar dinero" Lía Pellerano Embajadora de LAFS en RD “

Tú misma con tus Trunk Shows estás apoyando hace años la moda latinoamericana y dominicana, ¿qué retos tiene la industria para poder despegar a nivel internacional?

Entre los diseñadores de América Latina hay mucho talento y creatividad, pero les falta la parte del business y la estructura de negocios para poder ganar dinero. Y plataformas como LAFS te conectan con las personas que pueden ayudarte a crear una estructura y un plan de negocios para que tu negocio sea rentable. Esa es la parte que los diseñadores no tienen y que ayuda a lograr ese crossover para vender en tiendas internacionales, a conectar con marcas de peso para hacer colaboraciones, conocer fotógrafos, mercadólogos y un sinfín de conexiones para elevar tu negocio. Es un networking de negocios.

Si tuvieras que elegir uno de los paneles, talleres o puntos de la agenda de estos tres días, ¿cuál sería?

La verdad es que todos son interesantes, pero yo no pienso perderme el panel que tendrá lugar el lunes 13 de marzo, a las 4:00 pm, “Adquisición de clientes frente a retención de clients”, moderado por Stacey Caldwell, fundador de Caldwell Creative Studio, que explora diferentes estrategias para la adquisición y retención de clientes: cómo encontrar y mantener clientes comprometidos y la importancia de la lealtad a la marca. Tendrá como panelistas a Christopher Suárez, fundador de Ziggurat Ventures, cofundador y director de Ssone; y Molly Nutter, presidente de ByGeorge.