Raíces by LAFS viste de moda la Ciudad Colonial de Santo Domingo en su primer día

Durante cuatro días, la Ciudad Colonial se ha convertido en la meca de la moda y el diseño, en un encuentro donde destacados profesionales locales e internacionales se dan cita para vivir la mejor de las experiencias brindadas por Raíces by LAFS, el mayor escenario de aprendizaje y networking de negocios de la industria de la moda, gracias al apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

La Casa de los Vitrales y la Fortaleza Ozama acoge esta primera edición de Raíces by LAFS, la cual tiene lugar desde el 12 al 15 de marzo, donde en cuatro días dedicados exclusivamente a la moda, se realizan eventos de networking y encuentros de citas rápidas entre expertos y emprendedores de la moda y el diseño, un Pop-Up con la mejor curaduría del diseño latinoamericano que conecta a marcas con compradores internacionales y se realizarán ventas a los asistentes, exposiciones de marcas de lujo, además de ser la excusa perfecta para descubrir un nuevo destino y conectar con la cultura latinoamericana.

Asimismo, se desarrollan paneles y conversatorios magistrales de la mano de líderes de la industria, quienes comparten estrategias, experiencias y mejores prácticas a la hora de incursionar y emprender en el mundo de la moda. Este es un evento híbrido cuyas charlas están siendo transmitidas a las pantallas de asistentes virtuales gracias a Claro.

Estefanía Lacayo y Samantha Tams, fundadoras de Raíces by LAFS, dieron formal apertura al evento en compañía de David Collado, ministro de Turismo y Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva de Grupo SID.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/14/un-par-de-personas-de-pie-1a5948f6.jpg Samantha Tams Y Estefanía Lacayo (FUENTE EXTERNA)

“Como sabemos, la moda es mucho más que ropa y accesorios. Es un lenguaje universal que habla de la cultura y tradición de las naciones. Es una forma de expresión, de comunicación y símbolo de identidad. Un sector clave para el crecimiento de la región, siendo una actividad que brinda un gran impulso al desarrollo de la economía naranja y que nos une en torno a un propósito común: la promoción de lo mejor de nosotros.

A su vez, es un motor económico que genera empleos y contribuye significativamente al PIB de muchos países, incluyendo el de República Dominicana. Para Grupo SID, es de mucho orgullo ser parte de este encuentro que permitirá apoyar y promover la moda local, dándole voz a los talentos dominicanos, fueron las palabras de la Sra. Bonetti durante el acto de apertura.

Mientras que, por su parte, el ministro Collado, indicó que: “desde que estuvimos en la Alcaldía apoyamos el desarrollo de la moda porque cuando el talento se combina con la educación se traduce en fortalecimiento de nuestra marca, como individuos y como país; por eso Trajimos LAFS al país, en nuestra visión de diversificar el turismo y potenciar Santo Domingo como ciudad de arte, cultura, moderna y cosmopolita.”

El primer día de evento, las creadoras de este evento recibieron a los asistentes haciéndoles entrega del famoso “LAFS Tote”, creación de la dominicana Maylé Vásquez, así como de las pulseras Año con Año de Ayounik. Posteriormente, dieron apertura formal en una fiesta de bienvenida presentada por Johnnie Walker Gold Label Reserve.

En Raíces by LAFS hay representaciones y muestras de diseño dominicano de marcas como: Paló, Atrezzo, Michelle Urtecho, Dochy Santos, Rocío Jiménez x Florence Wiriath, Bosques Urbanos, Patatu, Rinnovare, Gola, LU&BO, Lorraine Franco, Casa Alfarera, Argenis y El Batey. Además, fusionará la moda y el arte con exhibiciones como la de Jenny Polanco en el Museo Peña Defilló, Mónica y Fernando Varela, quienes presentarán “Dos Varelas” un mundo, y la colección de obras “Presencia” del Patrimonio Cultural de la Dirección de Aduanas en la Capilla Nuestra Señora de los Remedios.

Además de los encuentros académicos y de networking que están desarrollándose en el marco de este evento, sobre la base de Raíces by LAFS tendrá lugar “Turizoneando” una propuesta de experiencias culturales por temporadas donde los participantes podrán descubrir la herencia cultural del país y disfrutar de una esquina dominicana con amenizaciones artísticas, vivencias inmersivas sobre el cacao y sus procesos, recorridos por el Museo del Ámbar y Larimar, además de conocer las exhibiciones de la herencia taína en el Museo de la Familia Dominicana Casa de Tostado.

Profesionales como Raúl López, Esteban Cortázar, Stacey Caldwell, Molly Nutter, Anabel Maldonado, Sarah Easley, Patrick Duffy entre muchos otros estarán presentes en este magnífico evento. También, Lia Pellerano, Daniella Barkhausem, Deborah Karter, Glency Feliz, María Conchita Arcalá, Helen Blandino, entre otros embajadores de moda dominicanos se darán cita. Cabe destacar, además, la presencia de editores de renombradas publicaciones, como: Forbes, Harper’s Bazaar, The New York Times, Travel + Leisure y The Wall Street Journal, así como también, las reconocidas marcas Michael Kors y Tommy Hilfiger.

Raíces by LAFS, está patrocinado por Marca País, Grupo SID, Centro Cuesta Nacional (CCN), Volvo y BHD.