Irina Shayk presume cuerpazo en ropa interior en el festival de Cannes

Si pensabas que ningún look podía ser tan controversial como el de Julia Fox en Cannes, te equivocaste. La modelo rusa Irina Shayk ha causado revuelo luego de presentarse en el festival de cine con un vestido completamente transparente que dejaba al descubierto su ropa interior.

La top model llevó un conjunto de sujetador y bragas de la firma Gucci. Completó con guantes también transparentes hasta arriba del codo, medias a la rodilla y zapatillas de tirantes. Como si fuera poco, agregó un collar y un par de aretes de diamantes de 33 quilates.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/irina-cannes-3.jpg

Su atuendo ha generado comentarios tanto a favor como en contra: mientras algunos consideran que la esbelta figura de la que goza a sus 37 años le permite llevar lo que quiera, otros piensan que pasó la línea entre lo sensual y lo vulgar.

"Buena excusa para lucir cuerpazo", "Belleza de mujer", "Me parece poco elegante que una persona tenga que ir así vestida vamos no me gusta nada", "No creo que se pueda ser más vulgar...", son algunos de los comentarios que figuran en una publicación sobre su look compartida por la revista ¡Hola!

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/irina-cannes-2.jpeg

Cabe resaltar que no es la primera vez que Irina se roba la atención en Cannes. El pasado sábado, previo a la presentación de la película Firebrand, la modelo desfiló por la alfombra roja con un top de cuero negro con detalles rojos en "X" que apenas cubrían sus senos. Combinó con una falda tiro bajo corte sirena, todo de la firma Giorgio Armani.